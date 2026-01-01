Off the beaten track geführt ab Montego Bay

1 . Tag Montego Bay Ankunft, Abholung am Flughafen und Fahrt zum Hotel.

2 . Tag Montego Bay Nach dem Frühstück fahren wir ins Hinterland von Montego Bay, wo Sie eine der ältesten Rumfabriken der Insel besichtigen werden, Hampden Estate. In dieser traditionellen Brennerei scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Hier erklärt man Ihnen auf anschauliche Weise die Produktion des beliebten Jamaika Rums, welchen Sie anschliessend natürlich auch probieren dürfen. Anschliessend geht es historisch weiter im Greenwood Greathouse. Dieses alte Herrenhaus einer Zuckerrohrplantage hat als Zeitzeuge einiges zu erzählen aus der Zeit, als König Zucker regierte.

3 . Tag Brittonville Heute besuchen wir zunächst den Markt in Browns Town. Hier, wo die Einheimischen ihre alltäglichen Dinge besorgen, werden Sie Zeuge des bunten Markttreibens und haben die Möglichkeit, Früchte und Gewürze zu probieren. Dann geht es weiter in die Berge ins Geburtsdorf von Bob Marley, Nine Miles. Hier ist die Reggae Legende geboren und fand auch im Mausoleum ihre letzte Ruhe. Auf der Tour erfahren Sie mehr zum Leben und Schaffen Marleys.

4 . Tag Brittonville Am Morgen fahren wir nach Ocho Rios, wo Sie die Konoko Falls hinauf klettern können. Hier haben Sie eine tolle Aussicht über die Stadt, können durch den schönen Garten schlendern und sehen einheimische Tiere, wie den Jamaican Iguana, den Leguan, oder die Jamaican Boa. Sonntags wird der Kirchenbesuch in Jamaika grossgeschrieben. Besuchen Sie einen typischen Gospelgottesdienst zum Mitklatschen und Singen. Wir lassen anschliessend den Tag am kleinen, versteckten Colombus Cove Strand ausklingen.

5 . Tag Port Antonio Auf unserem Weg nach Port Antonio machen wir einen Zwischenstopp bei der Sunvalley Plantage. Hier können Sie die Artenvielfalt von Obst, Gemüse und Pflanzen der Insel bestaunen. Auf der Tour erfahren Sie mehr zu medizinischem Nutzen und Anbau und werden am Ende mit Kostproben an frischen Säften und Früchten belohnt. Dann fahren wir zum Firefly Aussichtspunkt, von wo aus Sie einen atemberaubenden Ausblick über die Bucht von Port Maria haben.

6 . Tag Port Antonio Jamaikas wunderschöne, unberührte Ostküste entdecken wir am heutigen Tag. In den versteckten Reach Falls können Sie sich erfrischen und eine Wanderung durch die türkisblauen Becken des Flusses machen. Die hohen Wellen am Long Bay Beach laden zum Verweilen in einer der kleinen Strandbars ein. Diesen Strand hat man meist für sich allein. Am Nachmittag fahren wir zur Boston Bay. Hier können Sie den Surfern zuschauen und haben die Chance, das bekannte Boston Jerk zu probieren.

7 . Tag Blue Mountains Nach dem Frühstück können Sie bei einer gemütlichen Bambusflossfahrt den Rio Grande hinab die Ruhe geniessen und die Seele baumeln lassen. Danach verlassen wir die Küste und fahren in die Blue Mountains, Jamaikas höchste Berge. Vorbei an malerischen Aussichten, Hängebrücken und Wasserfällen können Sie die einmalige Bergwelt bestaunen. Wir besuchen die Kaffeebauern in Section, die hier den Kaffee auf dem Feuer rösten.

8 . Tag Blue Mountains Heute besuchen wir zunächst die Old Tavern Coffee Estate Kaffeeplantage. Hier wird Ihnen der Anbau eines der weltbesten Kaffees erklärt. Eine Kostprobe darf am Ende nicht fehlen. Anschliessend können Sie im Holywell Nationalpark die frische, reine Luft auf einem der Wanderwege geniessen und die besondere Vegetation entdecken.

9 . Tag Treasure Beach Auf unserem längeren Weg heute ins Fischerdörfchen Treasure Beach machen wir einen Zwischenstopp in der Hauptstadt Kingston. Die quirlige Hauptstadt lernen Sie bei einer Stadtrundfahrt mit Fotostopps an den Highlights kennen und spüren den Herzschlag Jamaikas. Am Lover’s Leap Aussichtspunkt auf den Klippen haben Sie eine tolle Aussicht über die Südküste der Insel.

10 . Tag Treasure Beach Von Treasure Beach aus begeben wir uns heute auf eine spannende Bootstour zum Black River. Mit etwas Glück werden wir dabei von Delfinen eskortiert. Mangroven umsäumen den Fluss, in dem die Krokodile in freier Wildbahn leben. Auf dem Rückweg halten wir an der Pelican Bar, der Bar mitten im Meer. Hier können Sie zu Reggae Musik ihr kühles Bier oder einen leckeren Rumpunsch geniessen.

11 . Tag Negril Am Morgen besuchen wir die wunderschönen YS Falls Wasserfälle. Sie laden zu einer Erfrischung in einer der Kaskaden ein. Wagemutige schwingen sich am Seil in die Fluten. Die schöne Parkanlage lädt zum Verweilen ein. Dann bringen wir Sie in ihr Anschlusshotel.