Negril Reisen

Am westlichsten Zipfel Jamaikas gelegen, ist Negril mit einem der schönsten und längsten Naturstrände im Land geschmückt: Seven Mile Beach, der aber aus Versehen so heisst, denn er ist nur etwas mehr als vier Meilen lang. Weiter südlich vom Traumstrand befindet sich das West End. Hier stürzen steile Klippen, die stellenweise bis zu zwanzig Meter hoch sind, in den azurblauen Ozean. Hippies entdeckten diesen fernen Winkel Jamaikas vor etwa 40 Jahren. Während sich mittlerweile zahlreiche kleine Hotels und einige schicke Resorts nach einer internationalen Kundschaft ausrichten, hat Negril seinen entspannten Charakter mit Reggae-Musik und Lebensfreude bewahrt. Montego Bay mit seinem internationalen Flughafen ist in knapp zwei, die Hauptstadt Kingston in vier Stunden Fahrt mit einem Mietauto erreichbar. Wie Sie einen entspannten Aufenthalt in Negril in Ihren Jamaika Reisen einplanen können, zeigen Ihnen unsere Jamaika Spezialisten sehr gerne.