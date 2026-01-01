Beschreibung

Einleitung Das All-Inclusive Resort Couples Swept Away zieht sowohl Paare an, die das hervorragende Sportangebot zu schätzen wissen, als auch Gäste, die sich im Oasis Spabereich verwöhnen lassen möchten sowie Erholung und Romantik suchen.

Lage Direkt am schönen Seven-Mile-Beach in Negril gelegen. Zur Ortschaft Negril sind es etwa 5 Km. Der Flughafen Montego Bay ist 90 Minuten entfernt.

Angebot Im weitläufigen, parkähnlichen Garten befinden sich die zwei- und dreistöckigen Villen sowie drei Schwimmbäder. Für kulinarischen Genuss sorgen sechs Restaurants, die unterschiedliche Gerichte zaubern. Acht Bars bieten exotische Drinks und leichte Gerichte an. Ein Casino, tägliche Abendunterhaltung mit Aufführungen, Strandparties und Live-Musik runden das Angebot ab. Gratis WIFI.

Zimmer Die 312 karibisch eingerichteten Zimmer sind ausgestattet mit Ventilator, Klimaanlage, Telefon, Kaffee-/Teekocher, TV, und Minibar. Die Garden Verandah Zimmer haben einen Balkon mit Blick in den tropischen Garten. Die Great House Verandah Zimmer sind in einem neuen Gebäude und haben einen Balkon mit seitlicher Meersicht oder Gartensicht. Die Ocean Verandah liegen etwas näher zum Strand und haben eingeschränkte Meersicht. Die geräumigen Beach Front Verandah Suiten sind in vorderster Strandreihe angesiedelt und bieten einen unvergesslichen Ausblick auf das Meer (teilweise durch die üppige Vegetation eingeschränkt).