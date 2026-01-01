Beschreibung

Einleitung Das Half Moon Bay gilt heute als eines der weltweit besten Resorthotels.

Lage Das Hotel befindet sich an der Nordküste Jamaikas. Das Resort ist 15 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.

Angebot Die weitläufige Villenanlage inmitten eines Gartens bietet ein vornehmes Ambiente. 7 Bars, 3 Pools und 2 Whirlpools stehen den Gästen zur Verfügung. Mehrere Restaurants inklusive dem Sugar Mill, das beste Restaurant in Jamaika. Tägliches Abendprogramm. Gratis WIFI.

Zimmer Das Hotel bietet 197 Zimmer und Suiten. Die Resort Zimmer mit Gartensicht verfügen über einen kleinen Balkon, Klimaanlage, Ventilator, Minibar und TV . Die Ocean Zimmer bieten zusätzlich Meersicht. Die Ocean Junior Suiten bieten eine zusätzliche Sitzecke und Balkon/Terrasse.