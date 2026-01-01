Half Moon Bay
Rose Hall
Beschreibung
Einleitung
Das Half Moon Bay gilt heute als eines der weltweit besten Resorthotels.
Lage
Das Hotel befindet sich an der Nordküste Jamaikas. Das Resort ist 15 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.
Angebot
Die weitläufige Villenanlage inmitten eines Gartens bietet ein vornehmes Ambiente. 7 Bars, 3 Pools und 2 Whirlpools stehen den Gästen zur Verfügung. Mehrere Restaurants inklusive dem Sugar Mill, das beste Restaurant in Jamaika. Tägliches Abendprogramm. Gratis WIFI.
Zimmer
Das Hotel bietet 197 Zimmer und Suiten. Die Resort Zimmer mit Gartensicht verfügen über einen kleinen Balkon, Klimaanlage, Ventilator, Minibar und TV . Die Ocean Zimmer bieten zusätzlich Meersicht. Die Ocean Junior Suiten bieten eine zusätzliche Sitzecke und Balkon/Terrasse.
Aktivitäten
Fitnesscenter, Squash, 13 Tennisplätze mit Flutlicht, Tischtennis, Beach-Volleyball, Basketball, Badminton, Tretboot, Kajak, Schnorcheln, Fahrräder, Joggingtrail. Hoteleigener 18-Loch-Golf-platz (Par 72) mit angeschlossener Golfakademie. Green Fee gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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