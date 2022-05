Samana Reisen

Die attraktive Küstenstadt Santa Bárbara de Samaná ist Administrationssitz der Provinz Samaná und der gleichnamigen Halbinsel im Nordosten der Dominikanischen Republik. Bummeln Sie in Ihren Dominikanische Republik Ferien der Strandpromenade, Malecón genannt, entlang und kosten Sie dabei leckere lokale Gerichte in den zahllosen hübschen Restaurants und Bars. Beim Besuch des lokalen Wal-Museums Museo de las Ballenas erfahren Sie, weshalb die Nordostküste der Dominikanischen Republik eines der bedeutendsten Buckelwal-Schutzgebiete der Welt ist. Während der Paarungszeit der Wale im Januar/Februar können Sie Tausende dieser sanften Meeresriesen in der tiefblauen Bucht von Samaná beobachten. Als Tagesausflug können Sie auch den wundervollen Los Haitises Nationalpark besuchen. Am eindrücklichsten ist eine Bootsfahrt entlang der eindrücklichen Felsküste und vorbei an Koralleninseln und ausgedehnten Mangrovenwäldern. Der Küste vorgelagert liegt die winzige Insel Cayo Levantado. Sie ist für ihre wundervollen palmengesäumten Strände bekannt und beherbergt das elegante Hotel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado. Die Halbinsel Samaná ist ein Stückchen Land, das wie ein Gegenstück zum dominikanisch-karibischen Traum im Südosten der Insel anmutet. Dort buhlen Resorts und Hotels an besten Strandlagen um den Zuspruch der Reisenden, während es auf Samaná sehr viel entspannter und in gewissem Sinne auch kosmopolitischer zugeht. Die der Nordküste vorgelagerte Halbinsel verströmt eine europäische Atmosphäre - Französisch und Italienisch sind hier mindestens so nützlich wie Spanisch. Das ungezwungene Flair macht diese Region auch bei Familienbeliebt, die hier sorglose Dominikanische Republik Ferien verbringen. Unsere Dominikanische Republik Spezialisten zeigen Ihnen gerne massgeschneiderte Reisemöglichkeiten auf. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.