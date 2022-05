Punta Cana Reisen

Punta Cana liegt an der östlichsten Spitze der Dominikanischen Republik und befindet sich gegenüber der Insel Puerto Rico. Geprägt wird die Region durch mehr als dreissig Kilometer herrlicher Sandstrände, die an das Karibische Meer und den Atlantik grenzen. Die Strände entlang der Küstenlinie von Punta Cana bis Uvero Alto konkurrieren erfolgreich mit den besten Stränden in der Karibik, sowohl in Bezug auf ihre weiche, weisse Textur als auch ihr warmes, aquamarinblaues Wasser. Punta Cana und Bávaro bilden die sogenannte Costa del Coco. Die ‘Kokosküste’ ist bekannt für ihre exklusiven All-Inclusive-Hotelanlagen und luxuriöse Resorts. Besonders beliebt bei Feriengästen sind Wassersportarten wie Segeln, Surfen, Windsurfen, Kajakfahren oder Schnorcheln. Aber auch Adrenalinsuchende kommen bei Aktivitäten wie Ziplining auf ihre Kosten. Punta Cana ist zwar ein Ort der Erholung und Entspannung, aber gleichzeitig ein beliebtes Reiseziel für Golfer aus aller Welt. Entlang der Küstenregion im Osten der Dominikanischen Republik gibt es elf wunderschön gelegene Golfplätze. Die meisten Resorts sind auf Familientourismus eingestellt und haben Unterhaltungsparks für Kinder. Viele Hotels sind besonders familienfreundlich, schliessen zahlreiche All-Inclusive-Angebote doch sämtliche Getränke und Mahlzeiten ein. Aber auch bei Hochzeitsreisenden steht Punta Cana ganz hoch im Kurs. Paare auf der Suche nach einer tropischen Traumhochzeit am Strand finden eine einmalige Fotokulisse aus blütenweissem Sand und Kokospalmen. Obwohl Tourismus die lokale Wirtschaft in Punta Cana dominiert, hat die Region ein ursprüngliches karibisches Flair und eine unvergleichliche Ferienstimmung bewahrt. Schätzen Sie auf Ihren Dominikanischen Republik Reisen Ruhe, Entspannung, grossartige Strandlandschaften, türkisblaues Meer, tropische Vegetation und dennoch die Annehmlichkeiten eines grösseren Ortes, dann ist Punta Cana für Sie gemacht. Unsere Dominikanische Republik Spezialisten zeigen Ihnen gerne Reiserouten mit einem Aufenthalt in Punta Cana auf.