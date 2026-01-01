Secrets Royal Beach
Punta Cana
Beschreibung
Einleitung
Das Secrets Royal Beach befindet sich direkt am Strand von Bavaro umgeben von üppiger Vegetation. Dieses farbenfrohe karibische Resort bietet speziellen Komfort nur für Erwachsene. Das Hotel besticht durch seine atemberaubende Architektur sowie einer prächtigen Aussicht auf die üppigen Gärten, das glasklare karibische Meer und die schillernden Pools. Jedes Detail stimmt und das hohe Niveau an persönlichem Service ist unübertroffen.
Lage
Das Hotel befindet sich am malerischen weissen Palmenstrand der Playa Bávaro in Punta Cana. Der Flughafen Punta Cana ist ca. 20 Minuten entfernt.
Angebot
Inmitten der grosszügig angelegten tropischen Gartenanlage des Hotels finden die Gäste Ruhe und Entspannung an der weitläufigen Poolanlage mit Swim-up Bar. Während des gesamten Aufenthaltes werden Sie erstklassig betreut. Kulinarische Köstlichkeiten erwarten Sie im Haupt-/Buffetrestaurant und den drei à la carte-Restaurants mit hervorragender italienischer und asiatischer Küche sowie Grillspezialitäten. Zusätzlich können alle Einrichtungen des benachbarten Now Larimar mitbenutzt werden. Aktive Hotelgäste können beim Schnorcheln die herrliche Unterwasserwelt erkunden oder sich beim Segeln, Kajakfahren, Windsurfen oder bei diversen Ballsportarten die Zeit vertreiben. Das Animationsprogramm sowie abendliche Shows und das Casino sorgen für Abwechslung. Gratis WIFI.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 464 Junior Suiten unterschiedlicher Kategorie. Die modern eingerichteten Junior Suiten Tropical View verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Kaffee-/Teekocher, Minibar sowie einem Balkon mit Hydro-Wanne und eine schöne Aussicht auf die Gartenanlage. Die Junior Suiten Pool View unterscheiden sich nur durch die Aussicht auf die weitläufige Schwimmbadlandschaft und die Junior Suiten Swim up bieten direkten Zugang in den Pool.
Bei den Preferred Club Partial Ocean View Zimmern kommen Sie in den Genuss von zusätzlichen Annehmlichkeiten u.a. privates Check-in, private Lounge, Zugang zu einem Restaurant exklusiv zum Frühstück und Mittagessen, ebenso Zugang zu einem separaten Pool und privater Strandabschnitt, Snacks und Desserts am Nachmittag.
Aktivitäten
Tennis, Beachvolleyball, Schnorcheln, Segeln, Kajak, Fitnesscenter
Preis auf Anfrage
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