Das Hotel verfügt über 464 Junior Suiten unterschiedlicher Kategorie. Die modern eingerichteten Junior Suiten Tropical View verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Kaffee-/Teekocher, Minibar sowie einem Balkon mit Hydro-Wanne und eine schöne Aussicht auf die Gartenanlage. Die Junior Suiten Pool View unterscheiden sich nur durch die Aussicht auf die weitläufige Schwimmbadlandschaft und die Junior Suiten Swim up bieten direkten Zugang in den Pool.

Bei den Preferred Club Partial Ocean View Zimmern kommen Sie in den Genuss von zusätzlichen Annehmlichkeiten u.a. privates Check-in, private Lounge, Zugang zu einem Restaurant exklusiv zum Frühstück und Mittagessen, ebenso Zugang zu einem separaten Pool und privater Strandabschnitt, Snacks und Desserts am Nachmittag.