Beschreibung

Lage Auf der kleinen Insel Green Turtle Cay gelegen. Diese erreicht man mit dem Flugzeug von Nassau über Marsh Harbor. Mit dem Taxi geht es anschliessend zur Fährenanlegestelle für die Überfahrt auf die Insel. Die Fähre fährt mehrmals täglich zu festgelegten Zeiten.

Angebot Ein Restaurant, eine Bar, eine Marina und einen Souvenirladen. Die Mitarbeiter sind bei der Organisation von diversen Aktivitäten wie Tauchen, Fischen oder Golf behilflich.