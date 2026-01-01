Bluff House
Green Turtle Cay
Beschreibung
Lage
Auf der kleinen Insel Green Turtle Cay gelegen. Diese erreicht man mit dem Flugzeug von Nassau über Marsh Harbor. Mit dem Taxi geht es anschliessend zur Fährenanlegestelle für die Überfahrt auf die Insel. Die Fähre fährt mehrmals täglich zu festgelegten Zeiten.
Angebot
Ein Restaurant, eine Bar, eine Marina und einen Souvenirladen. Die Mitarbeiter sind bei der Organisation von diversen Aktivitäten wie Tauchen, Fischen oder Golf behilflich.
Zimmer
Die 8 Suiten bieten einen Balkon mit spektakulärem Ausblick auf das Meer und den Sonnenuntergang. Sie sind individuell und gemütlich mit Holzböden, Kingsize Bett, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank sowie gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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