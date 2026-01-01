Coral Sands Hotel
Harbour Island
Beschreibung
Lage
Am einzigartigen und weltbekannten fast 5 Kilometer langen Pink Sands Beach auf Harbour Island gelegen. ca. 20 Minuten Fahrt zu Wasser und zu Land vom Flughafen Eleuthera entfernt. Die Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in Dunmore Town sind in Gehdistanz.
Angebot
Den Gästen stehen ein gemütliches Terrassenrestaurant für Frühstück und Abendessen, eine Strand-Bar mit herrlicher Aussicht, ein beheizbarer Aussenpool, ein Fitnessraum, eine Bibliothek sowie ein Billiardtisch zur Verfügung. Am Strand gibt es Liegestühle und Sonnenschirme.
Zimmer
Die 24 einfachen und gemütlichen Standardzimmer sind modern und hell eingerichtet und befinden ich im Hauptgebäude. Sie sind mit Kingsize Bett, Mini-Kühlschrank, Bademänteln und gratis WLAN ausgestattet. Zimmer mit Balkon und Meersicht sind ebenfalls buchbar, sowie auch Junior-Suiten, 1-Bedroom Suiten und Cottages mit 1-2 Schlafzimmern.
Aktivitäten
Sportliche Gäste finden einen Tennisplatz in der Anlage. Schnorchel- und Tauchausflüge, Tiefseefischen, der Verleih von Fahrrädern, Golf Carts und Booten sowie diverse Inseltouren können gegen Gebühr organisiert werden.
Preis auf Anfrage
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