Beschreibung

Lage Am einzigartigen und weltbekannten fast 5 Kilometer langen Pink Sands Beach auf Harbour Island gelegen. ca. 20 Minuten Fahrt zu Wasser und zu Land vom Flughafen Eleuthera entfernt. Die Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in Dunmore Town sind in Gehdistanz.

Angebot Den Gästen stehen ein gemütliches Terrassenrestaurant für Frühstück und Abendessen, eine Strand-Bar mit herrlicher Aussicht, ein beheizbarer Aussenpool, ein Fitnessraum, eine Bibliothek sowie ein Billiardtisch zur Verfügung. Am Strand gibt es Liegestühle und Sonnenschirme.

Zimmer Die 24 einfachen und gemütlichen Standardzimmer sind modern und hell eingerichtet und befinden ich im Hauptgebäude. Sie sind mit Kingsize Bett, Mini-Kühlschrank, Bademänteln und gratis WLAN ausgestattet. Zimmer mit Balkon und Meersicht sind ebenfalls buchbar, sowie auch Junior-Suiten, 1-Bedroom Suiten und Cottages mit 1-2 Schlafzimmern.