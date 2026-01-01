Beschreibung

Lage Am Fusse des Mount Royal in der geschäftigen «Golden Square Mile» liegt dieses unabhängige, sich im Familienbesitz befindende Hotel. Eine U-Bahn-Station befindet sich wenige Schritte entfernt.

Angebot Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, eine Bar, ein Pool auf der Dachterrasse (saisonal), Fitnessbereich und Waschmöglichkeit.