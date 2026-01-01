Le Cantlie Suites
Montréal
Beschreibung
Lage
Am Fusse des Mount Royal in der geschäftigen «Golden Square Mile» liegt dieses unabhängige, sich im Familienbesitz befindende Hotel. Eine U-Bahn-Station befindet sich wenige Schritte entfernt.
Angebot
Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, eine Bar, ein Pool auf der Dachterrasse (saisonal), Fitnessbereich und Waschmöglichkeit.
Zimmer
256 grosszügige Studios im klassischen Stil mit Sofabett, Kaffeekocher, Kühlschrank, Kochmöglichkeit mit Mikrowelle und Toaster, Bademänteln und kostenlosem WIFI eingerichtet.
ab CHF 102.– / pro Person
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