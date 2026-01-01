Novotel Montréal Centre
Montréal
Beschreibung
Lage
Im Stadtzentrum gelegen, ganz in der Nähe der Einkaufsmöglichkeiten an der Rue St. Catherine und des Bell Centres. Die Altstadt und Museen sind bequem zu Fuss erreichbar. Der Bahnhof befindet sich ca. 800 Meter entfernt.
Angebot
Zur Einrichtung gehören ein Restaurant, eine Bar, eine Kaffeebar und ein Fitnessbereich.
Zimmer
Die 227 modern eingerichteten Zimmer bieten einen Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank und kostenloses WIFI.
ab CHF 113.– / pro Person
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