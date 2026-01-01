Humaniti Hotel Montreal Autograph Collection
Montréal
Beschreibung
Lage
Neben dem Kongresszentrum und einer U-Bahn Station gelegen. Der Place d‘Armes und die Altstadt sind in 10 Gehminuten erreichbar.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Lounge/Bar, eine Dachterrasse mit Pool (saisonal), einen modernen Fitnessbereich und ein Spa.
Zimmer
Die 193 modern konzipierten Zimmer bieten Holzboden, grosse Fensterfront, Kaffee-/Teekocher, Minibar, Yogamatte, Bademäntel und kostenloses WIFI.
ab CHF 197.– / pro Person
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