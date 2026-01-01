Fairmont The Queen Elizabeth
Montréal
Beschreibung
Lage
Mitten im Zentrum des Geschäftsviertels gelegen, bietet das Hotel einen direkten Zugang zum Bahnhof, zu einer U-Bahn Station und den unterirdischen Einkaufspassagen.
Angebot
3 Restaurants, Snackbar im Markthallenstil, Pool, Whirlpool, Sauna, Spa, grosszügiger Fitnessbereich und eine kleine, wechselnde Kunstausstellung.
Zimmer
Die 950 Zimmer sind mit zeitgenössischen und Vintage-Elementen gestaltet und bieten einen Kaffeekocher. WIFI gegen Gebühr.
ab CHF 190.– / pro Person
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