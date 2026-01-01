Beschreibung

Lage Mitten im Zentrum des Geschäftsviertels gelegen, bietet das Hotel einen direkten Zugang zum Bahnhof, zu einer U-Bahn Station und den unterirdischen Einkaufspassagen.

Angebot 3 Restaurants, Snackbar im Markthallenstil, Pool, Whirlpool, Sauna, Spa, grosszügiger Fitnessbereich und eine kleine, wechselnde Kunstausstellung.