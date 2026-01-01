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Fairmont The Queen Elizabeth

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Montréal

Das Hotel mit bewegter Geschichte vereint Moderne mit dem Stil der 1960er Jahre.

Beschreibung

Lage
Mitten im Zentrum des Geschäftsviertels gelegen, bietet das Hotel einen direkten Zugang zum Bahnhof, zu einer U-Bahn Station und den unterirdischen Einkaufspassagen.
Angebot
3 Restaurants, Snackbar im Markthallenstil, Pool, Whirlpool, Sauna, Spa, grosszügiger Fitnessbereich und eine kleine, wechselnde Kunstausstellung.
Zimmer
Die 950 Zimmer sind mit zeitgenössischen und Vintage-Elementen gestaltet und bieten einen Kaffeekocher. WIFI gegen Gebühr.
ab CHF 190.– / pro Person

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