Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kanada Reisen Gütesiegel
kanadareisen

Hotel Nelligan

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Montréal

Gemütliche, stilvolle Unterkunft mit Charakter. Aufgrund limitierter Parkplätze in der Altstadt ist es besser, wenn Sie ohne Auto unterwegs sind.

Beschreibung

Lage
Im Herzen der Altstadt in einem historischen Gebäude gelegen. Wenige Schritte von der Notre-Dame Basilika.
Angebot
Das Hotel prägt ein urgemütliches Atrium mit Backsteinmauern. Zudem gibt es zwei Restaurants, Dachterrasse mit Bar (saisonal), ein Fitnessbereich, Spa-Behandlungen im Zimmer sowie ein Chauffeurservice innerhalb eines 3 km Radius.
Zimmer
105 stilvolle Zimmer mit Backstein- Wänden, Kaffeekocher, Minibar sowie kostenlosem WIFI.
ab CHF 218.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen