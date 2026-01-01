Im Herzen der Altstadt in einem historischen Gebäude gelegen. Wenige Schritte von der Notre-Dame Basilika.

Das Hotel prägt ein urgemütliches Atrium mit Backsteinmauern. Zudem gibt es zwei Restaurants, Dachterrasse mit Bar (saisonal), ein Fitnessbereich, Spa-Behandlungen im Zimmer sowie ein Chauffeurservice innerhalb eines 3 km Radius.