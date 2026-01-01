Hotel Nelligan
Montréal
Beschreibung
Lage
Im Herzen der Altstadt in einem historischen Gebäude gelegen. Wenige Schritte von der Notre-Dame Basilika.
Angebot
Das Hotel prägt ein urgemütliches Atrium mit Backsteinmauern. Zudem gibt es zwei Restaurants, Dachterrasse mit Bar (saisonal), ein Fitnessbereich, Spa-Behandlungen im Zimmer sowie ein Chauffeurservice innerhalb eines 3 km Radius.
Zimmer
105 stilvolle Zimmer mit Backstein- Wänden, Kaffeekocher, Minibar sowie kostenlosem WIFI.
ab CHF 218.– / pro Person
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