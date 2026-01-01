Das Resort befindet liegt nur ca. 2-3 Gehminuten vom Zentrum Banff entfernt.

Zur Einrichtung gehören ein italienisches Restaurant, eine Bar, ein Pool, 2 Whirlpools, Sauna, Fitnessbereich und Spa. Kostenloser Bus-Pass für Banff.

Das Resort verfügt insgesamt über 174 Zimmer und Suiten. Diese sind hell und freundlich eingerichtet und verfügen über Kaffee-/Teekocher und kostenloses WIFI. Die Suiten haben zusätzlich 1-2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kochmöglichkeit und Balkon.