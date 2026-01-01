Elk + Avenue Hotel
Banff
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt an der Banff Avenue, mitten im Zentrum. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich nur einige Schritte entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant mit Bar, eine Kaffeebar, Whirlpool, Sauna und ein Souvenirshop zur Verfügung.
Zimmer
Die 164 modernen Zimmer sind mit kostenlosem WIFI ausgestattet.
Aktivitäten
Ein Adventure Centre befindet sich gleich neben der Hotellobby und ist bei der Planung von Aktivitäten und Ausflügen behilflich.
ab CHF 132.– / pro Person
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