Beschreibung

Lage Das Hotel liegt an der Banff Avenue, mitten im Zentrum. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich nur einige Schritte entfernt.

Angebot Den Gästen stehen ein Restaurant mit Bar, eine Kaffeebar, Whirlpool, Sauna und ein Souvenirshop zur Verfügung.

Zimmer Die 164 modernen Zimmer sind mit kostenlosem WIFI ausgestattet.