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The Fairmont Banff Springs

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Banff

Historisches, elegantes Hotel an privilegierter Lage und Wahrzeichen der Stadt Banff.

Beschreibung

Lage
Ruhig gelegen, ca. 1 km vom Zentrum entfernt auf einer Anhöhe mit herrlichem Ausblick über das Tal und den Bow River.
Angebot
6 Restaurants, Bar, Fitnessbereich, Pool, mehrere Whirlpools, Sauna, Spa, Schönheitssalon und Boutique.
Zimmer
739 klassisch-elegante, eher kleine Zimmer mit Kaffee-/Teekocher. WIFI gegen Gebühr. Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage buchbar.
Aktivitäten
Hoteleigener 18-Loch Golfplatz, Fitness- und Yogakurse, Tennis.
ab CHF 405.– / pro Person

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