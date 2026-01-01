The Fairmont Banff Springs
Banff
Beschreibung
Lage
Ruhig gelegen, ca. 1 km vom Zentrum entfernt auf einer Anhöhe mit herrlichem Ausblick über das Tal und den Bow River.
Angebot
6 Restaurants, Bar, Fitnessbereich, Pool, mehrere Whirlpools, Sauna, Spa, Schönheitssalon und Boutique.
Zimmer
739 klassisch-elegante, eher kleine Zimmer mit Kaffee-/Teekocher. WIFI gegen Gebühr. Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage buchbar.
Aktivitäten
Hoteleigener 18-Loch Golfplatz, Fitness- und Yogakurse, Tennis.
ab CHF 405.– / pro Person
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