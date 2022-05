Kanada Aktivferien

Unvergessliche Ferien in Kanada vom Spezialisten

Mit dem Velo können Sie in frischer Luft durch die Landschaft pedalen und dabei der Natur und Tierwelt sehr nahe kommen. Abseits der Highways fahren Sie auf ruhigen Nebenstrassen und besonders ausgezeichneten Velorouten. Mit Kanada Veloferien wird Ihnen bei vorgefertigten Touren das Gepäck gleich zur nächsten gebuchten Unterkunft transportiert. Somit können Sie unabhängig und ohne schweres Gepäck den Osten oder Westen Kanadas mit dem Velo erkunden. Ein unverbindliches Angebot stellen wir gerne für Sie zusammen. Eine besondere Art von Kanada Reisen stellt eine individuelle oder geführte Wanderung dar. Entdecken Sie mit Kanada Wanderferien den wilden Osten am Atlantik, die eindrucksvolle Bergwelt oder vielleicht sogar die Insel Vancouver Island auf Schusters Rappen. Erleben Sie hier die Tierwelt, die kristallklaren Flüsse und eindrucksvollen Seen. Im Winter bieten Kanada Ferien viel Abwechslung. Wie wäre es mit einer Fahrt mit dem Hundeschlitten? Vielleicht möchten Sie auch wie die Ureinwohner schneeschuhwandern. Die schneereichen Höhen eignen sich bei Kanada Winterferien auch sehr gut für den Langlauf. Kanada Skiferien entführen Sie in den Norden Kanadas. Wenn Sie sich für solche Kanada Sportferien interessieren, stehen wir Ihnen gerne zur Seite.