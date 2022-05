Calgary Reisen

Der beste Ort, von dem Sie sich einen Überblick über Calgary verschaffen können, ist unübersehbar: Auf dem 190 Meter hohen Calgary Tower gibt es für Besucher ein Deck mit Glasboden, von dem aus sich ein umwerfender Blick über die Präriestadt und das Umland eröffnet. Wenn Sie danach hungrig sind, ist das Sky 360-Restaurant gleich unterhalb die richtige Wahl. Das Restaurant dreht sich im Kreis, sodass Sie bei einem entspannten Essen ganz Calgary zu Gesicht bekommen. Anschliessend bietet sich ein Bummel durch die Kneipen und Bars in Downtown an. Das One18Empire gilt als die beste Whisky-Bar der Stadt. Läuft gerade ein Spiel des National Hockey League Teams Calgary Flames, ist der Besuch einer Sportsbar ein echtes Erlebnis. Kanadier lieben ihren Nationalsport und Public Viewing mit Freunden und Bekannten gehört einfach dazu. Neben Vancouver richtete Calgary 1988 die zweiten olympischen Winterspiele in Kanada aus. Im Juli kommen Besucher aus aller Welt während Ihrer Kanada Ferien in die Stadt, um der berühmten Calgary Stampede, der ‘Greatest Outdoor Show on Earth’, beizuwohnen. Bei dem zehntägigen Rodeo-Festival verteilen sich Dutzende Veranstaltungen über die ganze Stadt, die im Hochsommer echtes Western-Feeling vermittelt.