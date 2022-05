Reiselust: Kanadas Nationalparks

Tierisch was los – die Fauna in Kanadas Nationalparks

Einer der Hauptanziehungspunkte der kanadischen Nationalparks ist die reichhaltige Tierwelt. Besondere Faszination üben grosse Raubtiere wie Kojoten, Luchse, Pumas, Wölfe, Schwarzbären und die Grizzlys aus. Daneben gibt es auch weitere Tierarten, die sowohl junge als auch ältere Nationalparkbesucher in ihren Bann ziehen. Dazu gehören Dickhornschafe, Bisons oder die herrschaftlichen Elche, zahlreiche Kleintiere, Fisch- und Vogelarten. In den küstennahen Nationalparks treffen Sie darüber hinaus mit etwas Glück auf Wale, unterschiedliche Robbenarten und Otter. Mehr über die Tierwelt erfahren Sie in Infocentern, aus Broschüren und Tafeln vor Ort oder von unseren Kanadaspezialisten. Es lohnt sich: Kanadas Nationalparks und die Preise! Um die Instandhaltung der Parks gewährleisten zu können, wird Eintritt verlangt. Sie haben die Möglichkeit, Tagespässe für jeden einzelnen Park zu erstehen oder den so genannten Parks Canada Discovery Pass. Der gilt für alle Nationalparks des Landes und empfiehlt sich, wenn Sie auf der Reise gleich mehrere Parks besuchen wollen. Darüber hinaus ist er für zahlreiche Nationaldenkmäler gültig. Aktiv durch Kanada ist für jeden möglich: Ob Bergsteiger, Wanderer, Spaziergänger oder Rollstuhlfahrer: In den kanadischen Nationalparks kommt jeder auf seine Kosten. Dafür sorgen unter anderem rollstuhlgeeignete Wanderwege und Stege, gepflegte Rundwanderwege und Bergwandertouren. In zahlreichen Parks werden darüber hinaus geführte Touren mit dem Kanu, zu Fuss oder auf dem Velo angeboten. Achtung: Wer Feuer machen oder campieren will, benötigt dafür eine Spezialerlaubnis. Diese kann in den Info-Centern kostenpflichtig erworben werden. Das ist gerade bei Camperreisen durch Kanada interessant zu wissen. Unbedingt empfehlenswert sind Kanadas Provincial Parks. Im Norden des Landes gibt es neben den Nationalparks auch über 100 provinzeigene Parks. Den Territorial beziehungsweise Provincial Parks Kanadas sollten Sie ebenfalls einen Besuch abstatten. Die Provinzparks sind ebenso sehenswert wie die Nationalparks und verfügen meistens über eine genauso gut ausgebaute Infrastruktur. Auch hier lernen Sie Kanadas Natur hautnah kennen. Auch in puncto Grösse scheuen manche den Vergleich zu den Nationalparks kaum. Viele der Provinzparks sind jedoch weitaus kleiner und genau die richtige Zwischenstation für Erholungssuchende. Mehrere Campingplätze laden hier ausserdem zum längerfristigen Verweilen ein. Auch die Provincial Parks kosten Eintrit. Der Parks Canada Discovery Pass ist hier leider nicht gültig.