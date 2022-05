Edmonton Reisen

Modern, weitläufig und für den Grossteil des Jahres kühl, ist Edmonton nicht nur die zweitgrösste Stadt Albertas, es ist auch Hauptstadt und Regierungssitz der Provinz, über die man eher auf den Wirtschaftsseiten als in den Reisebeilagen liest. Edmonton ist oft ein Zwischenstopp auf dem Weg zum Jasper Nationalpark, der vier Autostunden westlich liegt, oder für Erkundungen in der weiten und leeren Landschaft im Norden Kanadas. Das Stadtzentrum hat sich in den letzten Jahren und vor allem seit der Fertigstellung von Roger's Place stark verändert. In der Multifunktionsarena finden das ganze Jahr über Konzerte statt, zudem werden die NHL Eishockey-Spiele der Edmonton Oilers hier ausgetragen. Schicke, gehobene Geschäfte und Restaurants prägen grosse Teile des Stadtbilds. Um die eigentliche «Seele» der Stadt geht es südlich des Flusses im Universitätsviertel und um die Whyte Avenue, wo Sie auf kleine Theater, Restaurants und eine lebhafte Wochenend-Stimmung treffen. Edmonton hat auch einige sehenswerte Museen, ein jährliches Fringe Festival – nach jenem im fernen Edinburgh das zweitgrösste und diverse Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung der Stadt, wie etwa das Ukrainische Kulturdorf und den Elk Island National Park, einem perfekten Ort zum Wandern, Kanufahren und Entdecken von Wildtieren, einschliesslich frei herumlaufender Bisons.