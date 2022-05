Jasper Reisen

In einer modernen Welt lärmender Städte und allgegenwärtiger sozialer Medien scheint Jasper wie ein perfektes Gegenmittel zu sein. Wer braucht Shopping Malls, wenn man Maligne Lake haben kann? Was nützt Facebook, wenn man mutterseelenalleine durch die einmalige Wildnis der Rocky Mountains wandert? Und wie kann man den Athabasca Gletscher in einem 140 Zeichen Tweet beschreiben? Jasper ist rauer und weniger touristisch als sein südlicher Cousin Banff Nationalpark und daher Gastgeber für abenteuerlustigere Besucher. Wölfe, Elche, Karibus und manchmal auch Bären streifen frei umher; Gletscher erstrecken sich zwischen majestätischen Berggipfeln; Wasserfälle donnern über steile Felsklippen und die Täler sind weit und üppig – herzlich willkommen im Jasper Nationalpark, der mit einer Fläche von 11 228 Quadratkilometern grösste kanadische Nationalpark in den Rocky Mountains. Obwohl Aktivitäten wie Wandern und Mountainbiking im Park gut etabliert und zu Recht beliebt sind, ist es hier noch immer einfach, die Abgeschiedenheit und grossartige Landschaften zu erleben, die diesen Park ausmachen. Ein besonderes Highlight ist das ausgedehnte Wegnetz, von dem ein Grossteil vom kompakten Hauptort im Park, Jasper, aus sofort erreichbar ist. Als grösster der kanadischen Rocky Mountain Parks wird Jasper Sie durch seine Schönheit und Gelassenheit in seinen Bann ziehen. Sprechen Sie mit unseren Kanada-Spezialisten, wenn Sie Jasper Ferien planen.