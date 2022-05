Banff Reisen

Banff Nationalpark

Kanadische Postkarten-Idylle vom Spezialisten

Die atemberaubenden Landschaften im Nationalpark und den angrenzenden Regionen entdecken Sie am bestem mit einem Mietwagen. Besonders genussvoll und beschaulich ist auch eine Reise im Motorhome. Dafür stehen bestens ausgestattete Campingplätze an den schönsten Punkten wie Seeufern, in der Nähe von Flüssen oder bei Ortschaften wie Banff, Castle Mountain oder Canmore zur Auswahl. Und wenn Sie in Ihren Banff Ferien lieber zurücklehnen möchten, werden ab Vancouver oder Calgary auch Rundreisen innerhalb Westkanadas angeboten. Während der Wintermonate erleben Sie ein vollständig anderes Reiseerlebnis, ist die Region rund um Banff doch ein Eldorado für winterliche Aktivferien in Kanada. Unsere Kanada Spezialisten kennen sich in Banff und Umgebung bestens aus und stehen Ihnen bei der Reiseplanung gerne zur Verfügung.