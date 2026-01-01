Freycinet National Park vom Spezialisten
Gut gebettet im Naturparadies
Saffire
ab CHF 1004.– / pro Person
Coles Bay
In der Saffire Lodge vereinen sich Luxus, Gaumenfreuden und eine spektakuläre Natur. Die edle Lodge am Eingang zum...
Freycinet Lodge
ab CHF 146.– / pro Person
Coles Bay
Die Freycinet Lodge liegt an der Ostküste, an der Coles Bay, inmitten des wunderschönen Freycinet Nationalparks. Nach...
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