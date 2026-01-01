Knecht Reisegruppe Gütesiegel
australien Reisen Gütesiegel
australienreisen
Freycinet Nationalpark, Australia

Freycinet National Park vom Spezialisten

Gut gebettet im Naturparadies

Das Dorf Coles Bay schliesst an den Freycinet Nationalpark an und ist seit Generationen ein Ferienort. Ein paar Geschäfte, Restaurants, ein Campingplatz und einige Unterkünfte, die ein idealer Ausgangspunkt zu Tasmaniens wohl berühmtester Naturlandschaft sind: Wineglass Bay. Diese Bucht und der erhabene Freycinet Nationalpark, eine wilde Domäne mit zuckerweissen Stränden, rosafarbenen Granitbergen und kristallklarem Wasser, sind der Grund, warum alle Tasmanien-Reisenden hierherkommen. Um die prachtvolle Wineglass Bay zu sehen, unternehmen Sie eine kurze Wanderung zu einem Aussichtspunkt.

Der Park umfasst die gesamte Halbinsel südlich der Coles Bay, einschliesslich der Schouten-Insel südlich von Freycinet, und ein Stück Küste um die Friendly Beaches weiter nördlich. Ein Besuch des Freycinet Nationalpark sollten Sie auf Ihrer Tasmanien-Rundreise auf jeden Fall einplanen. Wir beraten Sie dazu gerne.

SaffireHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1004.– / pro Person
Coles Bay
In der Saffire Lodge vereinen sich Luxus, Gaumenfreuden und eine spektakuläre Natur. Die edle Lodge am Eingang zum...
Freycinet LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 146.– / pro Person
Coles Bay
Die Freycinet Lodge liegt an der Ostküste, an der Coles Bay, inmitten des wunderschönen Freycinet Nationalparks. Nach...

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien in Australien

Exklusive Resorts zum Entspannen an den schönsten Stränden Australiens

Great Barrier Reef

Schnorcheln und tauchen Sie am grössten Korallenriff der Welt

Honeymoon Australien

Romantische Flitterwochen in Down Under

Australien Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Hotels mit zahlreichen Angeboten für Kinder

Wassersport in Australien

Die unvergleichliche Unterwasserwelt Australiens erleben

Reiseinformationen

Tipps und alle wichtigen Informationen für Ihre perfekten Ferien in Australien

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Australien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren