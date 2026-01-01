Freycinet National Park vom Spezialisten

Das Dorf Coles Bay schliesst an den Freycinet Nationalpark an und ist seit Generationen ein Ferienort. Ein paar Geschäfte, Restaurants, ein Campingplatz und einige Unterkünfte, die ein idealer Ausgangspunkt zu Tasmaniens wohl berühmtester Naturlandschaft sind: Wineglass Bay. Diese Bucht und der erhabene Freycinet Nationalpark, eine wilde Domäne mit zuckerweissen Stränden, rosafarbenen Granitbergen und kristallklarem Wasser, sind der Grund, warum alle Tasmanien-Reisenden hierherkommen. Um die prachtvolle Wineglass Bay zu sehen, unternehmen Sie eine kurze Wanderung zu einem Aussichtspunkt.

Der Park umfasst die gesamte Halbinsel südlich der Coles Bay, einschliesslich der Schouten-Insel südlich von Freycinet, und ein Stück Küste um die Friendly Beaches weiter nördlich. Ein Besuch des Freycinet Nationalpark sollten Sie auf Ihrer Tasmanien-Rundreise auf jeden Fall einplanen. Wir beraten Sie dazu gerne.