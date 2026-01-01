Die Freycinet Lodge liegt an der Ostküste, an der Coles Bay, inmitten des wunderschönen Freycinet Nationalparks. Nach Hobart sind es rund 200 km.

Die Lodge verfügt über ein Restaurant, ein Bistro, eine Lounge Bar, kostenloses Wifi und kostenlose Parkplätze. Entdecken Sie die weissen Strände, die zahlreichen Buschwanderungen und die traumhaften Aussichtspunkte des Nationalparks.

Die 60 Cabins verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten und in den meisten ist die Minibar inbegriffen. Die King-Lodge bietet einen Blick auf die Great Oyster Bay und die Hazards Mountains. Die Premier Cabin hat eine separate Badewanne im Wohnraum. Die luxuriösen Coastal Pavilions aus lokalem Holz haben ein separates Wohn- und Schlafzimmer, einen Kamin und eine geräumige Terrasse mit Outdoor-Badewanne.