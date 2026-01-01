Die 20 grosszügigen Suiten sind aus besten Materialien erbaut und mit Designer-Möbeln eingerichtet, um Erholung und die Verbundenheit mit der Natur zu fördern. Ein separater Wohn- und Schlafraum sowie ein geräumiges Badezimmer mit Doppeldusche und Badewanne bieten ausreichend Platz und Privatsphäre. Die eigene Veranda bietet eine traumhafte Aussicht über die Hazards Gebirgskette, das kristallklare Wasser und die weissen Sandstrände. Die Signature Suites verfügen zusätzlich über einen grösseren Wohnbereich, eine entspannende Lounge auf der Veranda und ein Badezimmer mit Blick auf die Great Oyster Bay.

Die geräumigsten und am besten ausgestatteten Private Pavilions geniessen den höchsten Standard an Luxus und Privatsphäre. Sie verfügen über ein separates Schlafzimmer, einen Essbereich mit Kochmöglichkeit und einen Pool im privaten Innenhof.