Saffire
Coles Bay
Beschreibung
Einleitung
In der Saffire Lodge vereinen sich Luxus, Gaumenfreuden und eine spektakuläre Natur. Die edle Lodge am Eingang zum Freycinet Nationalpark ist eine der besten Lodges überhaupt in Australien.
Lage
Die Lodge liegt am Rande des Freycinet Nationalparks, unweit der bekannten Attraktionen wie beispielsweise der Wineglass Bay. Von der Lodge aus geniessen die Gäste eine atemberaubende Aussicht auf die Hazards Gebirgskette, die Freycinet Halbinsel und die Great Oyster Bucht. Eine rund 3-stündige Autofahrt trennt die Saffire Lodge von Hobart. Dank der nur 10 Autominuten entfernten Landebahn an den Friendly Beaches, können die Gäste auch spektakulär per Leichtflugzeug oder Helikopter anreisen und die Natur während dem Transfer aus der Luft bewundern.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein vorzügliches Gourmet-Restaurant, in welchem der Chefkoch höchsten Wert auf lokale Produkte von bester Qualität legt. So dürfen sich Gäste zum Beispiel die Austern, welche praktisch vor der Türe der Lodge gefangen werden, keinesfalls entgehen lassen. Zudem gibt es eine Lounge, ein Fitnesscenter sowie einen Spa-Bereich, von dem aus man die imposante Aussicht geniessen und die Seele baumeln lassen kann. Die Lodge bietet diverse inkludierte Aktivitäten wie Quad-Touren, Mountainbike-Touren, romantische Picknicks im Freien oder verschiedene informative Exkursionen über Flora und Fauna.
Zimmer
Die 20 grosszügigen Suiten sind aus besten Materialien erbaut und mit Designer-Möbeln eingerichtet, um Erholung und die Verbundenheit mit der Natur zu fördern. Ein separater Wohn- und Schlafraum sowie ein geräumiges Badezimmer mit Doppeldusche und Badewanne bieten ausreichend Platz und Privatsphäre. Die eigene Veranda bietet eine traumhafte Aussicht über die Hazards Gebirgskette, das kristallklare Wasser und die weissen Sandstrände. Die Signature Suites verfügen zusätzlich über einen grösseren Wohnbereich, eine entspannende Lounge auf der Veranda und ein Badezimmer mit Blick auf die Great Oyster Bay.
Die geräumigsten und am besten ausgestatteten Private Pavilions geniessen den höchsten Standard an Luxus und Privatsphäre. Sie verfügen über ein separates Schlafzimmer, einen Essbereich mit Kochmöglichkeit und einen Pool im privaten Innenhof.
ab CHF 1004.– / pro Person
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