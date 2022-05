Sydney ist die wohl schönste Hafenstadt der Welt. Sie liegt im australischen Bundesstaat New South Wales im Südosten des fünften Kontinents. Sydney ist das Bühnenbild für Stars wie die Harbour Bridge, Sydney Opera House oder weltberühmte Strände wie Manly und Bondi. Zwei Fahrstunden westlich liegt das UNESCO Welterbegebiet der Blue Mountains mit seinen unermesslichen Eukalyptus-Wäldern. Weiter westlich erreicht man die Bundeshauptstadt Canberra, die interessanterweise auf dem Reissbrett als Resultat eines Architekturwettbewerbes entstanden ist. Und westlich von Canberra beginnen die australischen Alpen allmählich ins Unendliche des Outbacks überzugehen. Kurz vor der nördlichen Grenze zum Bundesstaat Queensland ist Byron Bay der östlichste Punkt auf dem australischen Festland. 3'000 Kilometer entfernt, inmitten des Pazifischen Ozeans, ragt die wundervolle Lord Howe Island wie eine geheimnisvolle Felsnadel aus der Unermesslichkeit des Meeres auf. Die Insel ist eine kleines Stück Südsee in Australien. New South Wales ist der ‘first state’ Australiens – er überrascht mit einer beeindruckenden Vielfalt, die hektisches Grossstadtleben mit der Stille des Outbacks verschmelzen lässt. Wir beraten Sie gerne zu New South Wales und dem restlichen Australien.