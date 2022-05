Darwin Hotels

Die quirlige Tropenmetropole Darwin ist wegen ihrer geografischen Lage ein Verkehrsknotenpunkt für den Norden Australiens. Die Nähe zu Asien ist eine Erklärung für die grosse kulinarische Vielfalt, die Ferienreisende in Darwin zur Auswahl steht. Ganzjährig warmes Klima begünstigt den so geliebten Outdoor-Lebensstil, den die ‘Territorians’ geniessen. In der Hauptstadt des Northern Territory steht Gästen eine breite Palette an Hotels, Motels und schicken Apartments zur Verfügung. Darwin ist der ideale Ausgangspunkt für die transkontinentale Bahnreise mit dem «Ghan», der über Alice Springs quer durchs Land nach Adelaide fährt. Aber auch für geführte Rundreisen, Selbstfahrertouren und Adventure Trips in beliebte Nationalparks wie Kakadu oder Litchfield ist Darwin der perfekte Ort. Wir bringen Ihnen gerne die australische Vielfalt näher.