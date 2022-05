Alice Springs Hotels

Die Wüstenstadt Alice Springs liegt beinahe im geografischen Zentrum Australiens: Nach Adelaide im Süden und Darwin im Norden fährt man je gut 1'500 Kilometer. «The Alice» ist das Tor zu einigen der aufregendsten Landschaften Zentralaustraliens: Der Uluru-Kata Tjuta-Nationalpark ist vier Autostunden entfernt, während sich die rauen, wunderschönen MacDonnell Ranges im Osten und Westen erstrecken. Diese Gebiete sind alle mit einem Mietfahrzeug einfach erreichbar, auch geführte Rundreisen verbinden hauptsächliche Sehenswürdigkeiten und Nationalparks. Der Aborigine-Name für Alice Springs ist Mparntwe, und die traditionellen Besitzer der Region sind die Arrernte. Einige Galerien in Alice Springs Fussgängerzone zeigen Interessierten einen Querschnitt durch traditionelle wie auch moderne Aboriginal-Malerei. Sehenswert sind auch die Hauptquartier der legendären Flying Doctors sowie die School of the Air. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.