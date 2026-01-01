Mekong Delta Flusskreuzfahrten mit «Mekong Eyes» ab Saigon
Mekong Delta Flusskreuzfahrten mit «Mekong Eyes» ab Saigon
ab CHF 220.– / pro Person
ab Saigon bis Saigon oder bis Can Tho
Highlights:
- Komfortable, traditionelle Reisbarke
- Velos für spontane Ausfahrten
- Spaziergang durch lokale Dörfer
- Schwimmender Markt von Cai Rang
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Saigon - Cai Be - Can Tho (M, A)
Transfer von Ihrem Stadthotel in Saigon ins fruchtbare Mekong Delta, bekannt als die «Reiskammer» Vietnams. Gegen Mittag gehen Sie in Cai Be an Bord Ihres Bootes und machen es sich in Ihrer Kabine gemütlich. Während das Boot seine Fahrt aufnimmt, geniessen Sie ein leckeres Mittagessen, lehnen sich zurück und geniessen die an Ihnen vorbeiziehende Landschaft mit Wasserwegen und Obstplantagen. Bei einem Landausflug am Nachmittag sehen Sie während eines Spazierganges grüne Reisfelder, tropische Obstplantagen und treffen Einheimische.
Ein besonderes Erlebnis ist der Sonnenuntergang, den Sie vom Deck aus geniessen, am besten mit einem Drink von der Bar. Abendessen und Übernachtung an Bord, mitten im Mekong Delta.
2. Tag Can Tho - Cai Rang - Saigon (F,M) oder Can Tho Flughafen (F)
Früh am Morgen schippern Sie weiter in Richtung Can Tho nach Cai Rang. Hier verlassen Sie Ihr Boot und steigen auf ein kleineres Motorboot um und erkunden das lebhafte Gewirr eines schwimmenden Marktes mit seiner Fülle an tropischen Früchte, Gemüse und regionalem Kunsthandwerk. Die Reise endet mit dem Transfer zum Flughafen Can Tho, um den Mittagsflug nach Phu Quoc zu nehmen oder Transfer zurück nach Saigon inklusive Mittagessen, wo Sie im Laufe des Nachmittages ankommen werden.
Früh am Morgen schippern Sie weiter in Richtung Can Tho nach Cai Rang. Hier verlassen Sie Ihr Boot und steigen auf ein kleineres Motorboot um und erkunden das lebhafte Gewirr eines schwimmenden Marktes mit seiner Fülle an tropischen Früchte, Gemüse und regionalem Kunsthandwerk. Die Reise endet mit dem Transfer zum Flughafen Can Tho, um den Mittagsflug nach Phu Quoc zu nehmen oder Transfer zurück nach Saigon inklusive Mittagessen, wo Sie im Laufe des Nachmittages ankommen werden.
Hinweis: Die schwimmenden Märkte im Mekong Delta sind keine Touristenmärkte sondern Grosshandelsmärkte, auf denen Obst und Gemüse aus dem Mekong Delta verkauft werden. Dadurch schwankt die Anzahl der Verkaufsboote saisonal nach den Erntezeiten und der Nachfrage.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Saigon oder ab Stadthotel Saigon bis Flughafen Can Tho (nur an geraden Abreisedaten möglich)
- Englisch sprechende Reiseleitung/Crew
- Abreise täglich ausser am 31. des Monats
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Gruppentransfers in komfortablen Fahrzeugen, ohne Reiseleitung
- Sämtliche Eintrittsgelder
- Visum für Vietnam
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 220.– / pro Person