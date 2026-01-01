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Mekong Delta Flusskreuzfahrten mit «Dragon Eyes» ab Saigon

Erleben Sie eine unvergessliche Flusskreuzfahrt zwischen Flussarmen, Inseln und Reisfeldern: Auf einem der komfortablen Boote der «Mekong Eyes Cruise» sind Sie mitten in der wunderbaren Wasserwelt des Mekong Deltas und dem täglichen Leben der Einheimischen ganz nah. Geniessen Sie die lokale Küche an Bord, die Aussicht vom Panoramadeck und das schöne Ambiente. Vor dieser geschäftigen Kulisse sind Sie auf einem Boot Ihrer Wahl unterwegs, wobei diese sich vor allem in der Anzahl der Kabinen unterscheiden.
Mekong Delta Flusskreuzfahrten mit «Dragon Eyes» ab Saigon
ab CHF 320.– / pro Person
ab Saigon bis Saigon oder bis Can Tho
Highlights:
- Komfortable, traditionelle Reisbarke
- Velos für spontane Ausfahrten
- Spaziergang durch lokale Dörfer
- Schwimmender Markt von Cai Rang
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Saigon - Cai Be - Can Tho (M, A)

Transfer von Ihrem Stadthotel in Saigon ins fruchtbare Me­kong Delta, bekannt als die «Reiskammer» Viet­nams. Gegen Mittag gehen Sie in Cai Be an Bord Ihres Bootes und machen es sich in Ihrer Kabine gemütlich. Während das Boot seine Fahrt aufnimmt, geniessen Sie ein leckeres Mittag­essen, lehnen sich zurück und geniessen die an Ihnen vorbeiziehende Landschaft mit Was­ser­wegen und Obst­plan­ta­gen. Bei einem Landausflug am Nach­mittag sehen Sie während eines Spa­zier­ganges grüne Reis­felder, tropische Obst­­plan­tagen und treffen Ein­heimische.

Ein be­­son­deres Erlebnis ist der Sonnen­unter­gang, den Sie vom Deck aus geniessen, am besten mit einem Drink von der Bar. Abendessen und Über­nachtung an Bord, mitten im Mekong Delta.

2. Tag Can Tho - Cai Rang - Saigon (F,M) oder Can Tho Flughafen (F)

Früh am Morgen schippern Sie weiter in Rich­tung Can Tho nach Cai Rang. Hier verlassen Sie die Ihr Boot und steigen auf ein kleineres Motorboot um und erkunden das lebhafte Gewirr eines schwimmenden Marktes mit seiner überbordenden Fülle an tropischen Früchte, Gemüse und regionalem Kunsthand­werk. Die Reise endet mit dem Transfer zum Flughafen Can Tho, um den Mittagsflug nach Phu Quoc zu nehmen oder Transfer zurück nach Saigon inklusive Mittag­essen, wo Sie im Laufe des Nachmittages ankommen werden.

Hinweis: Die schwimmenden Märkte im Mekong Delta sind keine Touristenmärkte sondern Grosshandelsmärkte, auf denen Obst und Gemüse aus dem Mekong Delta verkauft werden. Dadurch schwankt die Anzahl der Verkaufsboote saisonal nach den Erntezeiten und der Nachfrage.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Saigon oder ab Stadthotel Saigon bis Flughafen Can Tho (nur an geraden Abreisedaten möglich)
  • Englisch sprechende Reiseleitung/Crew
  • Abreise täglich ausser am 31. des Monats
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Gruppentransfers in komfortablen Fahrzeugen, ohne Reiseleitung
  • Sämtliche Eintrittsgelder
Nicht enthalten
  • Visum für Vietnam

Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 320.– / pro Person

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