Glanzlichter Vietnams - von Hanoi nach Saigon ab Hanoi

1 . Tag Hanoi (A) Nach Ankunft Transfer in Ihr Hotel. Am Nachmittag besichtigen Sie den Literaturtempel, eine der malerischsten Stätten in Hanoi. Der Tempel wurde 1070 erbaut und ist als die erste Universität Vietnams bekannt. Zu Fuss führt Ihre Tour weiter durch enge Gassen und lebhafte Märkte in die Altstadt. Unterwegs können Sie sich mit einem klassisches Bia Hoi, dem traditionellen lokalen Bier, erfrischen. Schliesslich entdecken Sie die Vielfalt der Stras­sen­küchen in der Alt­stadt Hanois. Ihre Reiseleitung wird Ihnen die verschiedenen Gerichte und deren Zutaten näher bringen. Natürlich können Sie nach Lust und Laune kosten.

2 . Tag Hanoi - Halong Bucht (F, M, A) Cirka 2 ½-stündige Fahrt zur Halong Bucht, wo über 2'000 Kalksteinfelsen aus dem Meer ragen. An Bord Ihrer komfortablen Dschunke geniessen Sie diese einmalige Landschaft vom Sonnendeck aus. Sie besuchen riesige Höhlen mit faszinierenden Stalagmiten und Stalagtiten mit dem Kajak. Möglichkeit zum Baden. Zurück an Bord lernen Sie bei einem Kochkurs die vietnamesische Küche kennen. Sie ankern vor einer malerischen Bucht.

3 . Tag Halong Bucht - Hanoi - Danang - Hoi An (F) Geniessen Sie den Sonnenaufgang in der Halong Bucht und nehmen Sie an einer Tai-Chi Lektion teil. Sie erkunden ein weiteres eindrückliches Höhlenlabyrinth. Nach einem ausgiebigen Brunch erreichen Sie im Laufe des Vormittags Ihren Ausgangspunkt. Am späten Vormittag Fahrt zurück nach Hanoi und Flug nach Danang. Transfer in Ihr zentral gelegenes Hotel in Hoi An, das der Klischeevorstellung einer fernöstlichen Kleinstadt entspricht. Abends, wenn in den Gassen unzählige Papierlaternen und Lampions leuchten, ist die Stadt besonders idyllisch.

4 . Tag Hoi An (F, M) Zu Fuss erkunden Sie zuerst die ehemals florierende Hafenstadt Hoi An, in der bis zum 18. Jh. Händler aus aller Welt auch architektonisch ihre Spuren hinterlies­sen. Vorbei an fotogenen Strassen und Gassen erreichen Sie schliesslich den lokalen Markt und treffen auf Ihren heutigen Chefkoch. Er führt Sie durch die bunten Stände und zeigt Ihnen die verschiedenen Kräuter und Gewürze, die den Geschmack der vietnamesischen Küche ausmachen. Zusammen kaufen Sie Zutaten ein, die Sie dann während Ihres Kochkurses zu Ihrem Mittagessen verarbeiten. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

5 . Tag Hoi An - Danang - Hue (F, M) Durch reizvolle Landschaft und über den Wolkenpass, die klimatische Grenze zwischen dem tropischen Süden und dem subtropischen Norden Vietnams, fahren Sie nach Hue, der alten Kaiserstadt. Nach dem Mittagessen in einem schönen grossen Garten geht es aktiv weiter! Sie erkunden das kaiserliche Erbe Hues auf einer Velo- und Bootstour. Zuerst besichtigen Sie das Grabmal des Kaisers Tu Duc und fahren gemütlich weiter zu einem alten Dorf am Ufer des Parfümflusses. Hier lernen Sie das lokale Leben hautnah kennen und kommen mit den neugierigen Bewohnern ins Gespräch. Mit einem Boot tuckern Sie auf dem idyllischen Parfümfluss zurück nach Hue und besichtigen zum Abschluss des Tages die imposante Zitadelle der Stadt.

6 . Tag Hue - Saigon (F, M) Sie starten den Tag mit einem Spaziergang durch die Verbotene Stadt, der ehemaligen Residenz der Kaiser. In einer traditionellen Rikscha fahren Sie durch die Strassen der Kaiserstadt und weiter, ausserhalb der Stadtmauern, in ein typisch vietnamesisches Dorf. Mittagessen im Gartenhaus einer lokalen Familie - probieren Sie hier die legendären Banh von Hue! Am Nachmittag Transfer zum Flughafen und Weiterflug nach Saigon.

7 . Tag Saigon - Mekong Delta - Saigon (F, M) Das fruchtbare Mekong Delta, bekannt als die «Reis­kammer» Vietnams, begeistert durch saftig grüne Reis­felder, unzählige Wasserstrassen und eine üppige tropische Ve­getation. Morgens rund 2.5-stündige Fahrt Richtung Süden. Eine Bootsfahrt bringt Sie hier in das Herz des Mekong Deltas. Sie erfahren mehr über das tägliche Leben auf und im Wasser, besuchen örtliche Kleinbetriebe sowie eine Honigbienenfarm. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Velo­tour durch die Inseln, vorbei an Obst­plantagen und kleinen Dörfern. Ein Ruderboot bringt Sie tiefer in die Mangroven des Me­kong Deltas. Rückkehr im Auto nach Saigon.

8 . Tag Saigon (F) Auf den Strassen Saigons herrscht ein buntes Gewimmel mit Tau­senden von Fahrrädern, Motorrollern, Cyclos, Bussen, Last­wagen und Autos. Sie besuchen die wichtigsten Sehens­würdigkeiten des heutigen Ho Chi Minh City, unter anderem die Kathe­drale von Notre Dame, das Haupt­postamt und den geschäftigen Ben Thanh Markt. Mit dem Transfer zum Flug­hafen endet diese Rund­reise.