1 . Tag Hanoi – Sapa Tal Frühmorgens bringt Sie eine rund fünfstündige Fahrt durch die wunderschöne, vorbeiziehende Landschaft des Hoang Lien Nationalparks zur traumhaften, auf 1'000 m.ü. M. gelegenen Topas Ecolodge im Sapa Tal. Nach­mit­tags können Sie von Ihrem privaten Balkon aus die schöne und friedliche Aussicht auf die umliegenden Berge und Täler geniessen oder eine erste Erkundungstour zu Fuss starten.

2 . Tag Sapa Tal - Nam Cang - Sapa Tal (F, M) Transfer zum Ausgangspunkt Ihrer heutigen, rund dreistündigen Wanderung - tief hinein in den Hoang-Lien-Nationalpark, fernab touristischer Pfade. Inmitten spektakulärer Bergkulissen führt Sie der Weg durch Reisterrassen und vorbei an einfachen Bambushütten zum abgelegenen Dorf Nam Cang, wo der Bergstamm der Red Dao lebt. Unterwegs begegnen Sie Einheimischen, die Sie mit einem herzlichen Lächeln und vielleicht einer Tasse Grüntee in ihrem Haus willkommen heissen. In Nam Cang Mittagessen in einem lokalen Restaurant. Anschliessend bleibt Zeit, das ruhige Dorf mit seiner gastfreundlichen Bevölkerung zu erkunden. Rückfahrt zur Ecolodge mit dem Auto.

3 . Tag Sapa Tal (F, M) Morgens Transfer in die Stadt Sapa, wo Sie auf Ihr Fahrrad steigen und eine kurze Erkundungstour unternehmen. Weiterfahrt hinunter ins Muong Hoa-Tal, wobei Sie die fantastische Landschaft mit Bergen und Reisfeldern bewundern können. Etwas abseits liegt ein idyllisches Dorf der «Black H’mong», die für ihre besonderen Fähigkeiten in der Herstellung von landwirtschaftlichen Geräten, Musikinstrumenten und Hanfprodukten bekannt sind. Total rund drei Stunden Fahrzeit auf dem Fahrrad.

4 . Tag Sapa Tal – Hanoi (F) Von der Topas Ecolodge aus fahren Sie auf Ihrem Bike rund drei Kilometer bis zu einem «Red Dao» Dorf, wobei Sie unterwegs den herrlichen Blick auf das Tal geniessen können. Hier lassen Sie Ihre Räder stehen und besuchen eine traditionelle Familie und lernen deren Lebensweise und Kultur kennen. Auf der Weiterfahrt erfahren Sie in einem anderen Dorf mehr über die berühmten Stickereien der Region und fahren schliesslich zur Lodge zurück. Nachmittags cirka fünfstündiger Transfer zurück nach Hanoi. Ankunft gegen 20 Uhr.