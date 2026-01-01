Frühmorgens bringt Sie eine rund fünfstündige Fahrt durch die wunderschöne, vorbeiziehende Landschaft des Hoang Lien Nationalparks zur traumhaften, auf 1'000 m.ü. M. gelegenen Topas Ecolodge im Sapa Tal. Nachmittags wandern Sie von der Topas Ecolodge aus zu einem «Red Dao» Dorf, wobei Sie unterwegs den herrlichen Blick auf die Reisterrassen geniessen können. Hier besuchen Sie eine traditionelle Familie und lernen deren Lebensweise und Kultur kennen. Auf dem Rückweg zur Lodge, wandern Sie auf kleinen Pfaden an Reisterrassen vorbei und überqueren eine Hängebrücke, wo Sie tolle Fotos von der Naturlandschaft machen können. Die gesamte Wanderzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden.

Transfer zum Ausgangspunkt Ihrer heutigen, rund dreistündigen Wanderung – tief hinein in den Hoang-Lien-Nationalpark, fernab touristischer Pfade. Inmitten spektakulärer Bergkulissen führt Sie der Weg durch Reisterrassen und vorbei an einfachen Bambushütten zum abgelegenen Dorf Nam Cang, wo der Bergstamm der Red Dao lebt. Unterwegs begegnen Sie Einheimischen, die Sie mit einem herzlichen Lächeln und vielleicht einer Tasse Grüntee in ihrem Haus willkommen heissen. In Nam Cang Mittagessen in einem lokalen Restaurant. Anschliessend bleibt Zeit, das ruhige Dorf mit seiner gastfreundlichen Bevölkerung zu erkunden. Rückfahrt zur Ecolodge mit dem Auto.

Sapa Tal - Sapa - Sapa Tal (F)

Die Stadt Sapa liegt auf 1'600 m.ü. M. und ist eine wichtige Marktstadt in diesem Gebiet. Die Stadt ist ein attraktives Ziel von grossen Reisegruppen, hat aber nicht viel zu bieten und es herrscht eine ungezügelte Bautätigkeit. Dafür ist die Umgebung umso schöner. Am Morgen einstündiger Transfer nach Sapa. Nach kurzem Besuch des lokalen Marktes und der Innenstadt fahren Sie einige Kilometer ausserhalb der Stadt zum Ausgangspunkt Ihrer heutigen etwa dreistündigen Wanderung.

Zunächst geht es leicht bergauf in ein abgelegenes «Black Hmong» Dorf, von wo sich beeindruckende Ausblicke auf die Berge und das tief eingeschnittene Muong-Hoa-Tal eröffnen. Der Weg führt weiter über sanfte Hügel und durch weitere Dörfer der «Black Hmong», wo Sie Einblicke in das Alltagsleben und die Traditionen dieser ethnischen Minderheit erhalten. Rückfahrt mit dem Fahrzeug zur Ecolodge. Der Rest des Nachmittags steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie die wunderbare Aussicht, gönnen Sie sich eine Massage oder entspannen Sie am Pool.