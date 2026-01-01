1 . Tag Hanoi - Sapa Tal Frühmorgens bringt Sie eine rund fünfstündige Fahrt durch die wunderschöne, vorbeiziehende Landschaft des Hoang Lien Nationalparks zur traumhaften, auf 1'000 m.ü. M. gelegenen Topas Ecolodge im Sapa Tal. Nachmittags wandern Sie von der Topas Ecolodge aus zu einem «Red Dao»-Dorf, wobei Sie unterwegs den herrlichen Blick auf die Reisterrassen geniessen können. Hier besuchen Sie eine traditionelle Familie und lernen deren Lebensweise und Kultur kennen. Auf dem Rückweg zur Lodge, wandern Sie auf kleinen Pfaden an Reisterrassen vorbei und überqueren eine Hängebrücke, wo Sie tolle Fotos von der Naturlandschaft machen können. Die gesamte Wanderzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden.

2 . Tag Sapa Tal - Nam Cang - Sapa Tal (F, M) Transfer zum Ausgangspunkt Ihrer heutigen, rund dreistündigen Wanderung - tief hinein in den Hoang-Lien-Nationalpark, fernab touristischer Pfade. Inmitten spektakulärer Bergkulissen führt Sie der Weg durch Reisterrassen und vorbei an einfachen Bambushütten zum abgelegenen Dorf Nam Cang, wo der Bergstamm der Red Dao lebt. Unterwegs begegnen Sie Einheimischen, die Sie mit einem herzlichen Lächeln und vielleicht einer Tasse Grüntee in ihrem Haus willkommen heissen. In Nam Cang Mittagessen in einem lokalen Restaurant. Anschliessend bleibt Zeit, das ruhige Dorf mit seiner gastfreundlichen Bevölkerung zu erkunden. Rückfahrt zur Ecolodge mit dem Auto.

3 . Tag Sapa Tal (F) Sie haben genügend Zeit Ihre Lodge und ihre Annehmlich­keiten zu geniessen. Wenn Sie möchten, können Sie optional die Stadt Sapa mit dem Shuttlebus des Hotels erkunden oder einen Ausflug buchen (zahlbar vor Ort) z. B. auf den höchsten Berg Indochinas, den Mount Fansipan (3'143 m.ü. M), den man mit einer Seilbahn erreicht.

4 . Tag Sapa Tal - Hanoi (F) Zeit zur eigenen Verfügung. Nachmittags cirka fünfstündiger Transfer zurück nach Hanoi. Ankunft gegen 20 Uhr.