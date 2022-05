Thailand Inseln

Traumstrände auf Ko Kood

Koh Kood, auch als Ko Kut bezeichnet, befindet sich in der Nähe der Grenze zu Kambodscha. Die Insel ist in etwa eineinhalb Stunden mit einem Speed-Boot vom Domestic Airport in Trat erreichbar. Im Nordwesten befindet sich das Luxusresort Soneva Kiri mit einem eigenen Flughafen, der für Hotelgäste ab Bangkok mit Cessnas erreichbar ist. An der Westküste der Trauminsel befinden sich zahlreiche Strände, von denen einer schöner ist als der andere. Hauptstand ist der Klong Chao Beach. Hier befinden sich die meisten Hotelanlagen, zu denen unter anderem das High Season Resort zählt. Die Hotels, die weiter im Süden der Insel liegen, sind nicht ganz so luxuriös ausgestattet. Allerdings verfügen auch diese Resorts über eine traumhafte Lage an ebenso traumhaften Stränden. Reisende können dort Erholung mit Natur kombinieren. Das Innere der Insel besticht durch einen üppigen Urwald mit riesigen Bäumen, wo Besucher zwei Wasserfälle mit einem Roller entdecken können. Die Insel ist somit ein richtiger Geheimtipp. Sie zeichnet sich durch eine gelungene Kombination aus ursprünglichem Thailand und hervorragender Infrastruktur aus. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, damit Ihre Thailand Reisen für Sie zu einem bleibenden Erlebnis werden.