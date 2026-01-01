Sumatra ist eine der grossen Inseln Indonesiens und zählt zu den wildesten und ursprünglichsten Reisezielen Südostasiens. Der Äquator verläuft mitten durch die Insel, entsprechend üppig präsentiert sich die Natur: Dichte Regenwälder, dampfende Vulkane, Hochlandseen sowie Kaffee- und Teeplantagen prägen das Landschaftsbild.

Berühmt ist Sumatra vor allem für seine Tierwelt. In den Regenwäldern des Nordens leben frei lebende Orang-Utans, dazu Gibbons, Nashornvögel und unzählige weitere Arten – geführte Dschungelwanderungen gehören zu den eindrücklichsten Erlebnissen der Insel. Ein weiteres Highlight ist der Tobasee, einer der grössten Vulkanseen der Welt, wo die Kultur der Batak den Alltag prägt und sich herrlich entschleunigen lässt.

Sumatra eignet sich für naturbegeisterte Reisende mit Entdeckergeist, die Authentizität über Luxus stellen – auch wenn es durchaus komfortable Unterkünfte und charmante Lodges gibt. Das Klima ist ganzjährig tropisch warm und feucht, mit regional unterschiedlichen Regenzeiten. Unsere Indonesien-Spezialisten beraten Sie gerne, welche Route und welche Reisezeit am besten zu Ihren Wünschen passen, und kombinieren Sumatra auf Wunsch mit Java, Bali oder weiteren Inseln des Archipels.