Sumatra und Java Rundreisen
Die schönsten und spannendsten Routen
Java-Bali für Geniesser
ab CHF 3520.– / pro Person
ab Yogyakarta oder Semarang bis Bali
Highlights: Traumhafte Losari Kaffeeplantage, Grandioser Borobudur Tempel, Quirliges Yogyakarta entdecken, Spannende...
11 Tage / 10 Nächte
Java-Bali Kompakt
ab CHF 1340.– / pro Person
ab Yogyakarta oder Semarang bis Bali
Highlights: Vulkanisches Dieng Plateau, Idyllischer Telaga Warna See, Weltberühmter Borobudur Tempel, Quirliges...
7 Tage / 6 Nächte
Orang-Utans in Bohorok
ab CHF 250.– / pro Person
ab/bis Medan
Highlights: Wanderung durch den Dschungel, Auf der Suche nach Orang-Utans, «Waldmensch» in freier Natur, Wunderschöne...
2 Tage / 1 Nächte
Sumatra Überlandreise
ab CHF 1390.– / pro Person
ab Medan bis Padang
Highlights: Einblicke in das Leben der Batak, Bootsfahrt auf dem Toba See, Typische Pfahlhäuser bestaunen,...
8 Tage / 7 Nächte
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen