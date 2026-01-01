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Sumatra, Indonesien

Sumatra und Java Rundreisen

Die schönsten und spannendsten Routen

Um den Zauber Indonesiens zu erleben, sind Sumatra und Java Rundreisen optimal geeignet. Lernen Sie auf Touren über diese Inseln viele Sehenswürdigkeiten kennen, die Ihnen erfahrene und engagierte Guides zeigen und näherbringen. Faszinierende Metropolen, atemberaubende Regenwälder und imposante Vulkangebiete sind nur einige der Highlights, die Sie auf Rundreisen durch Java und Sumatra erwarten. Selbstverständlich übernachten Sie in komfortablen Hotels an ausgewählten Orten. Wenn auch Sie Java und Sumatra ausgiebig erkunden möchten, kontaktieren Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten!

Icon map11 Tage
Java-Bali für Geniesser
ab CHF 3520.– / pro Person
ab Yogyakarta oder Semarang bis Bali
Highlights: Traumhafte Losari Kaffeeplantage, Grandioser Borobudur Tempel, Quirliges Yogyakarta entdecken, Spannende...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map7 Tage
Java-Bali Kompakt
ab CHF 1340.– / pro Person
ab Yogyakarta oder Semarang bis Bali
Highlights: Vulkanisches Dieng Plateau, Idyllischer Telaga Warna See, Weltberühmter Borobudur Tempel, Quirliges...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map2 Tage
Orang-Utans in Bohorok
ab CHF 250.– / pro Person
ab/bis Medan
Highlights: Wanderung durch den Dschungel, Auf der Suche nach Orang-Utans, «Waldmensch» in freier Natur, Wunderschöne...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map8 Tage
Sumatra Überlandreise
ab CHF 1390.– / pro Person
ab Medan bis Padang
Highlights: Einblicke in das Leben der Batak, Bootsfahrt auf dem Toba See, Typische Pfahlhäuser bestaunen,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Indonesiens Vulkane erleben

Die mystische Welt der aktiven Vulkane Indonesiens erforschen

Reiseinformationen

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