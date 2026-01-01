Um den Zauber Indonesiens zu erleben, sind Sumatra und Java Rundreisen optimal geeignet. Lernen Sie auf Touren über diese Inseln viele Sehenswürdigkeiten kennen, die Ihnen erfahrene und engagierte Guides zeigen und näherbringen. Faszinierende Metropolen, atemberaubende Regenwälder und imposante Vulkangebiete sind nur einige der Highlights, die Sie auf Rundreisen durch Java und Sumatra erwarten. Selbstverständlich übernachten Sie in komfortablen Hotels an ausgewählten Orten. Wenn auch Sie Java und Sumatra ausgiebig erkunden möchten, kontaktieren Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten!