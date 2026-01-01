Auf einer der vier Grossen Sundainseln Indonesiens erleben Sie das ursprüngliche Südostasien. Die Insel Java hält viele Überraschungen bereit, die von Ihnen entdeckt werden wollen. Grossartige Städte wie Jakarta und Yogyakarta wechseln sich ab mit faszinierenden Königspalästen und dem weltweit grössten Bauwerk der Buddhisten. Sie erleben bei Ihrer Rundreise enorme Naturgewalten aus Vulkanen wie dem Borobudur. Sie begegnen aufgeschlossenen Menschen, können abends in traumhaft schönen Hotels Schattenspielern zuschauen und am nächsten Tag die Tempel der Prambanan bestaunen.

Frühaufsteher steigen morgens auf den Bromo, um einen traumhaften Sonnenaufgang vor Vulkanlandschaften zu erleben. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre ganz persönliche Reise durch das authentische Südostasien zusammen.