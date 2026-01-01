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Java, Indonesien

Java Reisen

Tempel, Reisfelder und Vulkane

Auf einer der vier Grossen Sundainseln Indonesiens erleben Sie das ursprüngliche Südostasien. Die Insel Java hält viele Überraschungen bereit, die von Ihnen entdeckt werden wollen. Grossartige Städte wie Jakarta und Yogyakarta wechseln sich ab mit faszinierenden Königspalästen und dem weltweit grössten Bauwerk der Buddhisten. Sie erleben bei Ihrer Rundreise enorme Naturgewalten aus Vulkanen wie dem Borobudur. Sie begegnen aufgeschlossenen Menschen, können abends in traumhaft schönen Hotels Schattenspielern zuschauen und am nächsten Tag die Tempel der Prambanan bestaunen.

Frühaufsteher steigen morgens auf den Bromo, um einen traumhaften Sonnenaufgang vor Vulkanlandschaften zu erleben. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre ganz persönliche Reise durch das authentische Südostasien zusammen.

AmanjiwoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Yogyakarta
40 Meter langer Swim­ming­pool, Tennis, Fitnesscenter, Yoga, Bibliothek, Massagen und Schön­­heits­­angebote, Angebot...
Plataran Borobudur Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 187.– / pro Person
Yogyakarta
Swimmingpool, offene Arena für Theater- und Schattenspiel Vorstellungen, Golfplatz in der Nähe, Spa, Fitnesscenter,...
Kura Kura ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 161.– / pro Person
Karimunjawa
Swimmingpool, Tauchcenter (englisch, italienisch), Schnorcheln, diverse Boots­­­ausflüge, Fit­nessgeräte, Massagen,...

Indonesiens Vulkane erleben

Die mystische Welt der aktiven Vulkane Indonesiens erforschen

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