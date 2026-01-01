Java Reisen
Tempel, Reisfelder und Vulkane
Amanjiwo
Preis auf Anfrage
Yogyakarta
40 Meter langer Swimmingpool, Tennis, Fitnesscenter, Yoga, Bibliothek, Massagen und Schönheitsangebote, Angebot...
Plataran Borobudur Resort & Spa
ab CHF 187.– / pro Person
Yogyakarta
Swimmingpool, offene Arena für Theater- und Schattenspiel Vorstellungen, Golfplatz in der Nähe, Spa, Fitnesscenter,...
Kura Kura Resort
ab CHF 161.– / pro Person
Karimunjawa
Swimmingpool, Tauchcenter (englisch, italienisch), Schnorcheln, diverse Bootsausflüge, Fitnessgeräte, Massagen,...
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