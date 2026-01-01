Lombok Reisen
Der kleine Nachbar Balis
The Oberoi Beach Resort, Lombok
ab CHF 119.– / pro Person
Lombok
Zum Resort gehört ein 40 m langer Swimmingpool, ein Fitnesscenter und ein Spa, in dem unter anderem traditionelle...
Tugu Lombok
ab CHF 116.– / pro Person
Lombok
Swimmingpool, Spa, Yoga, Fitnessraum, Veloverleih, Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Kochunterricht, Bibliothek,...
Sudamala Resort, Senggigi, Lombok
ab CHF 67.– / pro Person
Lombok
Vom Swimmingpool beim Strand schweift der Blick über das Meer, in der Ferne ist gar die Nachbarinsel Bali zu sehen....
Cocotinos Sekotong
ab CHF 69.– / pro Person
Lombok
Swimmingpool beim Strand, Schorchel-/Tauchtouren (PADI) und Ausflüge zu den Inseln, Dörfern und Märkten. «Laleina»...
Vila Ombak
ab CHF 57.– / pro Person
Gili
Zwei Swimmingpools, kleines Spa, Schnorcheln, Kajak, Glasbodenboot, Veloverleih, Kochkurse, Souvenirladen....
Mahamaya
Preis auf Anfrage
Gili
Zwei Swimmingpools, Veloverleih, Kajak, Schwimmen und Schnorcheln im klaren Wasser, mit etwas Glück treffen Sie...
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