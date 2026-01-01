Lombok wird nachgesagt, dass die Insel aktuell genau so ist, wie Bali sich vor vielen Jahren einmal präsentierte. Lombok ist eine Nachbarinsel von Bali und ist aufgrund seiner unberührten Strände beliebt und bekannt. Noch heute sind Lombok Reisen als Geheimtipp zu betrachten! Wenn Sie sich für Wanderungen, Trekking oder einfach nur Ruhe und Entspannung begeistern können, sind Sie auf Lombok genau richtig. Eine Vielzahl der verfügbaren Hotels auf der Insel können mittlerweile mit dem europäischen Standard sehr gut mithalten.

Sie dürfen sich zudem auf einen zuvorkommenden Service der Hotels freuen. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für nähere Auskünfte zu Ihren Lombok Ferien!