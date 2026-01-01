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    Lombok, Indonesien  

Lombok Reisen

Der kleine Nachbar Balis

Lombok wird nachgesagt, dass die Insel aktuell genau so ist, wie Bali sich vor vielen Jahren einmal präsentierte. Lombok ist eine Nachbarinsel von Bali und ist aufgrund seiner unberührten Strände beliebt und bekannt. Noch heute sind Lombok Reisen als Geheimtipp zu betrachten! Wenn Sie sich für Wanderungen, Trekking oder einfach nur Ruhe und Entspannung begeistern können, sind Sie auf Lombok genau richtig. Eine Vielzahl der verfügbaren Hotels auf der Insel können mittlerweile mit dem europäischen Standard sehr gut mithalten.

Sie dürfen sich zudem auf einen zuvorkommenden Service der Hotels freuen. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für nähere Auskünfte zu Ihren Lombok Ferien!

The Oberoi Beach Resort, LombokHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 119.– / pro Person
Lombok
Zum Resort gehört ein 40 m langer Swimmingpool, ein Fitnesscenter und ein Spa, in dem unter anderem traditionelle...
Tugu LombokHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 116.– / pro Person
Lombok
Swimmingpool, Spa, Yoga, Fitness­raum, Veloverleih, Tau­chen, Schnorcheln, Surfen, Koch­unter­richt, Biblio­thek,...
Sudamala Resort, Senggigi, LombokHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 67.– / pro Person
Lombok
Vom Swimming­pool beim Strand schweift der Blick über das Meer, in der Ferne ist gar die Nachbarinsel Bali zu sehen....
Cocotinos SekotongHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 69.– / pro Person
Lombok
Swimmingpool beim Strand, Schorchel-/Tauchtouren (PADI) und Ausflüge zu den Inseln, Dörfern und Märkten. «Laleina»...
Vila OmbakHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 57.– / pro Person
Gili
Zwei Swimmingpools, kleines Spa, Schnorcheln, Kajak, Glas­boden­boot, Veloverleih, Kochkurse, Sou­venir­laden....
MahamayaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Gili
Zwei Swimming­pools, Veloverleih, Kajak, Schwim­men und Schnorcheln im klaren Was­ser, mit etwas Glück treffen Sie...

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