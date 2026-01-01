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    Borneo, Malaysia

Kalimantan und Co. Reisen

Geheimnisvolle Inselwelt mit Flair

Insbesondere die etwas unbekannteren Inseln Indonesiens bieten Ihnen oftmals traumhafte Naturerlebnisse und Ferien der Extraklasse. Egal, ob Sie im Rahmen von Rundreisen die Sunda Inseln, Kalimantan, West-Papua oder Sulawesi besuchen, Sie werden von den einzigartigen Landschaften der Inseln begeistert sein und die Ursprünglichkeit, auf die Sie treffen, zu schätzen wissen. Freuen Sie sich auf eine Flora und Fauna, die rundum beeindruckt und erholen Sie sich an Orten, die sich durch ihre Einsamkeit auszeichnen. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um Ihre Indonesien Traumreise zu planen.

Icon map6 Tage
Flores - Traditionen, Riten und Vulkane
ab CHF 1390.– / pro Person
ab Ende bis Labuan Bajo
Highlights: Sonnenaufgang auf Vulkan Kelimutu, Einzigartige Farben der Kraterseen, Stammesdörfer in Bajawa besuchen,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map4 Tage
Im Hochland der Minahasa
ab CHF 950.– / pro Person
ab/bis Manado
Highlights: Wanderung durch das Tangkoko Reservat, Auf der Suche nach dem kleinen Koboldmaki, Traditionelle Minahasa...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Komodo - Inseln der Warane
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Labuan Bajo
Highlights: Imposante Komodo-Warane, Einzigartiger Pink Beach, Besuch eines lokalen Dorfes, Unterwegs auf einem...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map6 Tage
Papua - Reise in eine andere Zeit
ab CHF 2590.– / pro Person
ab/bis Jayapura
Highlights: Fruchtbares Baliem Tal, Erste Begegnungen auf dem Markt, Komfortables Baliem Valley Resort, Wanderungen...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map2 Tage
Rinjani Trekking
ab CHF 440.– / pro Person
ab/bis Lombok
Highlights: Aufstieg durch dichte, tropische Wälder, Auf dem zweiten Teil durch alpine Flora, Letzter Teil felsiges,...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map5 Tage
Sulawesi-Torajaland Rundreise
ab CHF 750.– / pro Person
ab/bis Makassar (Ujung Pandang)
Highlights: Abwechslungsreiche Fahrt ins Hochland, Felsengräber von Lemo, Typische Bauweise der Toraja Häuser, Besuch...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte

Indonesiens Vulkane erleben

Die mystische Welt der aktiven Vulkane Indonesiens erforschen

Reiseinformationen

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