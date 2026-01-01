Kalimantan und Co. Reisen
Geheimnisvolle Inselwelt mit Flair
Flores - Traditionen, Riten und Vulkane
ab CHF 1390.– / pro Person
ab Ende bis Labuan Bajo
Highlights: Sonnenaufgang auf Vulkan Kelimutu, Einzigartige Farben der Kraterseen, Stammesdörfer in Bajawa besuchen,...
6 Tage / 5 Nächte
Im Hochland der Minahasa
ab CHF 950.– / pro Person
ab/bis Manado
Highlights: Wanderung durch das Tangkoko Reservat, Auf der Suche nach dem kleinen Koboldmaki, Traditionelle Minahasa...
4 Tage / 3 Nächte
Komodo - Inseln der Warane
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Labuan Bajo
Highlights: Imposante Komodo-Warane, Einzigartiger Pink Beach, Besuch eines lokalen Dorfes, Unterwegs auf einem...
3 Tage / 2 Nächte
Papua - Reise in eine andere Zeit
ab CHF 2590.– / pro Person
ab/bis Jayapura
Highlights: Fruchtbares Baliem Tal, Erste Begegnungen auf dem Markt, Komfortables Baliem Valley Resort, Wanderungen...
6 Tage / 5 Nächte
Rinjani Trekking
ab CHF 440.– / pro Person
ab/bis Lombok
Highlights: Aufstieg durch dichte, tropische Wälder, Auf dem zweiten Teil durch alpine Flora, Letzter Teil felsiges,...
2 Tage / 1 Nächte
Sulawesi-Torajaland Rundreise
ab CHF 750.– / pro Person
ab/bis Makassar (Ujung Pandang)
Highlights: Abwechslungsreiche Fahrt ins Hochland, Felsengräber von Lemo, Typische Bauweise der Toraja Häuser, Besuch...
5 Tage / 4 Nächte
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