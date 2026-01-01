Sulawesi Reisen: spannend exotisch
Unvergessliche Ferien von Ihrem Spezialisten
Wakatobi Dive Resort
ab CHF 365.– / pro Person
Wakatobi
Das Resort ist besonders bekannt für seine erstklassigen Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten. Direkt vom Ufer aus oder...
Gangga Island Resort & Spa
ab CHF 172.– / pro Person
Manado
Salzwasser Swimmingpool, Tauchen (PADI Tauchbasis), Schnorcheln, «Pasung» Spa mit asiatischen Anwendungen und...
Swiss-Belhotel Makassar
ab CHF 34.– / pro Person
Makassar
Direkt am Meer gelegenes Mittelklasshotel mit 296 modernen Zimmern, welche mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon,...
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