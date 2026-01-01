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Sulawesi, Indonesien

Sulawesi Reisen: spannend exotisch

Unvergessliche Ferien von Ihrem Spezialisten

Die Insel Sulawesi, früher unter dem Namen Celebes bekannt, zieht nicht nur Taucher und Schnorchler in ihren Bann. Auch Naturliebhaber kommen auf der bezaubernden Insel voll auf ihre Kosten. Mit unseren Spezialisten tauchen Sie in diese atemberaubende Fauna und Flora ein. Wie wäre es mit einem Ausflug auf die vorgelagerten Inseln Tukang Besi, Banggai und Togian oder mit einem Trip ins magische Areal der Toraja? Hier erleben Sie die Insel in ihrer authentischen und ursprünglichen Form.

In dieser Gegend, nördlich von Makassar, werden alte Traditionen noch gelebt. Vor allem die Zeremonien zu den Beerdigungen sind einzigartig und auch Besucher dürfen diesem Spektakel, das eine Woche andauert, gerne beiwohnen.

Wakatobi Dive ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 365.– / pro Person
Wakatobi
Das Resort ist besonders bekannt für seine erstklassigen Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten. Direkt vom Ufer aus oder...
Gangga Island Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 172.– / pro Person
Manado
Salzwasser Swim­ming­pool, Tau­chen (PADI Tauchbasis), Schnor­cheln, «Pasung» Spa mit asiatischen Anwen­dungen und...
Swiss-Belhotel MakassarHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 34.– / pro Person
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Direkt am Meer gelegenes Mittelklasshotel mit 296 modernen Zimmern, welche mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon,...

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