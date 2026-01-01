Für alle Kulturliebhaber ein Muss! Mit über 2.000 Tempeln, Pagoden und Bibliotheken wird ein Ausflug nach Bagan ein kulturelles Highlight jeder Myanmar-Reise. Auf nur 40 Quadratkilometern sind einzigartige architektonische Bauten entstanden. Die Burmesen empfehlen einen Besuch in der berühmten Shwezigon-Pagode. Ihr goldener Stupa und die vielen detailreichen Verzierungen haben ihr den Namen „Mutter aller Pagoden“ verliehen. Von der Shwesandaw-Pagode haben Reisende eine herrliche und einmalige Aussicht auf das gesamte Gebiet. Da die Tempelanlage sehr weiträumig ist, empfehlen wir Ihnen, diese mit dem Fahrrad oder einer Pferdekutsche zu erkunden.

Verpassen Sie auf keinen Fall den Ananda-Tempel aus dem Jahre 1105. Hier wurde der damalige König vom Buddhismus überzeugt. Die zahlreichen Buddha-Statuen im Inneren werden Sie staunen lassen. Unsere Bagan Spezialisten verraten Ihnen im persönlichen Gespräch gerne, welche Tempel die schönsten sind.