Bagan Reisen: Kultureller Höhepunkt
Ferien in der Tempelwelt von Bagan
The Hotel @ Tharabar Gate
Preis auf Anfrage
Bagan
Ideal gelegenes Hotel bei den historischen Tempeln von Bagan. Von hier aus können Sie abends noch einen Spaziergang...
Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort
Preis auf Anfrage
Bagan
Ideal gelegenes Mittelklasshotel direkt am Ufer des Irrawaddy Flusses und in Gehdistanz zu den historischen Tempeln...
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