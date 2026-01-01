Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen
Mergui Archipel, Burma

Mergui Archipel Reisen

Idyllische Unterkünfte im Inselparadies

Einheimische werden Ihnen bestätigen, dass einige der über 800 Inseln des Mergui Archipels noch niemals zuvor von Menschen betreten worden sind – Sie finden also ein völlig unberührtes Inselparadies vor. Dieses wartet nur darauf, von Ihnen erkundet und entdeckt zu werden. Die Bewohner, die Moken, leben mehrheitlich auf Booten und sind für ihre Gastfreundschaft und Offenheit bekannt. Sie leben im Einklang mit der Natur und auch Sie werden bei Mergui Archipel Reisen automatisch zu Ruhe und Entspannung finden.

Bis zum Jahr 1997 war ein Besuch der Inseln untersagt. Heute zieht es speziell Fans der vielen verschiedenen Wassersportarten, wie etwa Tauchen, in diese wunderschöne und paradiesische Region. Sie möchten die seltenen Meeresbewohner selbst entdecken? Fragen Sie bei unseren Spezialisten nach verfügbaren Reiseangeboten. Die Inseln haben allesamt ihren ganz besonderen Charme. Aufgrund der palmengesäumten Strände können Sie bei Mergui Archipel Reisen wunderbar die Seele baumeln lassen.

Wa AleHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mergui Archipel
Tauch- und Bootsausflüge zu kleinen Inseln (beides gegen Gebühr), Dschungeltrekkings in der intakten Natur,...
Awei Pila ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mergui Archipel
Geschwungener Infinity-Pool am Strand mit Sicht auf das Meer und die bewaldeten Hänge der Insel, kleines Spa-Angebot,...

Ferien auf unberührten Inseln

Sie bevorzugen bei Ihren Ferien die totale Abgeschiedenheit? Dann sind Mergui Archipel Reisen wie für Sie geschaffen. In einer idyllischen und sehr natürlichen Atmosphäre verbringen Sie hier Ihre Ferien. Abseits des Massentourismus stossen Sie rasch auf die Gastfreundschaft der Inselbewohner. Die Hotels sind perfekt in die Natur integriert und das Hotelpersonal wird Sie während Ihres Aufenthalts mit allen Annehmlichkeiten verwöhnen. Das kristallklare Wasser und der weisse Sandstrand laden zum Verweilen ein.

Mit Bootsexkursionen können Sie die zum Teil unbewohnten Inseln erkunden. Viele Hotels bieten ihren Feriengästen auch Ausflüge in den Dschungel oder Tauchgänge an. Die Hotels, die Sie hier vorfinden, sind eine Oase der Ruhe und Entspannung!

Burma Badeferien

Entspannte Ferientage an den Traumstränden Burmas verbringen

Segeln

Burma eignet sich hervorragend, um unvergessliche Segelabenteuer zu erleben

Kreuzfahrten Burma

Mit unseren komfortablen Flusskreuzfahrten Burma und seine Umgebung entdecken

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Informationen, Tricks und Tipps für Ihre Burma Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren