Einheimische werden Ihnen bestätigen, dass einige der über 800 Inseln des Mergui Archipels noch niemals zuvor von Menschen betreten worden sind – Sie finden also ein völlig unberührtes Inselparadies vor. Dieses wartet nur darauf, von Ihnen erkundet und entdeckt zu werden. Die Bewohner, die Moken, leben mehrheitlich auf Booten und sind für ihre Gastfreundschaft und Offenheit bekannt. Sie leben im Einklang mit der Natur und auch Sie werden bei Mergui Archipel Reisen automatisch zu Ruhe und Entspannung finden.

Bis zum Jahr 1997 war ein Besuch der Inseln untersagt. Heute zieht es speziell Fans der vielen verschiedenen Wassersportarten, wie etwa Tauchen, in diese wunderschöne und paradiesische Region. Sie möchten die seltenen Meeresbewohner selbst entdecken? Fragen Sie bei unseren Spezialisten nach verfügbaren Reiseangeboten. Die Inseln haben allesamt ihren ganz besonderen Charme. Aufgrund der palmengesäumten Strände können Sie bei Mergui Archipel Reisen wunderbar die Seele baumeln lassen.