Mergui Archipel Reisen
Idyllische Unterkünfte im Inselparadies
Wa Ale
Preis auf Anfrage
Mergui Archipel
Tauch- und Bootsausflüge zu kleinen Inseln (beides gegen Gebühr), Dschungeltrekkings in der intakten Natur,...
Awei Pila Resort
Preis auf Anfrage
Mergui Archipel
Geschwungener Infinity-Pool am Strand mit Sicht auf das Meer und die bewaldeten Hänge der Insel, kleines Spa-Angebot,...
Ferien auf unberührten Inseln
Sie bevorzugen bei Ihren Ferien die totale Abgeschiedenheit? Dann sind Mergui Archipel Reisen wie für Sie geschaffen. In einer idyllischen und sehr natürlichen Atmosphäre verbringen Sie hier Ihre Ferien. Abseits des Massentourismus stossen Sie rasch auf die Gastfreundschaft der Inselbewohner. Die Hotels sind perfekt in die Natur integriert und das Hotelpersonal wird Sie während Ihres Aufenthalts mit allen Annehmlichkeiten verwöhnen. Das kristallklare Wasser und der weisse Sandstrand laden zum Verweilen ein.
Mit Bootsexkursionen können Sie die zum Teil unbewohnten Inseln erkunden. Viele Hotels bieten ihren Feriengästen auch Ausflüge in den Dschungel oder Tauchgänge an. Die Hotels, die Sie hier vorfinden, sind eine Oase der Ruhe und Entspannung!
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