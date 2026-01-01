Inle Lake Reisen
Schwimmende Gärten und Dörfer
Pristine Lotus Resort
Preis auf Anfrage
Inle Lake
Das Resort mit 120 Zimmern und schönem Garten ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Die Floating Cottages, in Form von...
Sanctum Inle Resort
Preis auf Anfrage
Inle Lake
Ein spezielles Resort, inspiriert von der Architektur europäischer Klöster, mit Bögen und Gängen, umgeben von viel...
Inle Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Inle Lake
Mit viel Holz gebautes Resort mit 154 Zimmern. Die 40 m² grossen Garden Cottages verfügen über Dusche,...
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