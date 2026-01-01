Mandalay Reisen
Traumhaftes Reiseziel mit einer glanzvollen Geschichte
Rupar Mandalar
Preis auf Anfrage
Mandalay
Ein sympathisches Hotel mit 44 Zimmern in einer grosszügigen Anlage mit viel Grün, etwas ausserhalb des...
Mercure Mandalay Hill Resort
Preis auf Anfrage
Mandalay
Ein etwas älteres Hotel am Fusse des Mandalay Hills. Das Hotel verfügt über einen Swimmingpool, das «Mandalar» Spa,...
Yadanarpon Dynasty
Preis auf Anfrage
Mandalay
Mittelklasshotel mit 58 Zimmern in einer ruhigen Gegend, jedoch nur rund 10 Fahrminuten von Sehenswürdigkeiten wie...
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