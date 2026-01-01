Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen
Mandalay, Burma

Mandalay Reisen

Traumhaftes Reiseziel mit einer glanzvollen Geschichte

Die alte Königsstadt Mandalay ist eine der Metropolen, die Sie auf einer Burma Rundreise nicht verpassen sollten. Durch ihre angenehme Atmosphäre und interessanten Sehenswürdigkeiten, wie etwa die bekannte Kuthodaw Pagode, ist Mandalay ein Ort, der Sie begeistern wird. Insbesondere der Mandalay Hill, der über der Stadt thront und in eine schöne Landschaft eingebettet ist, hält viele Überraschungen für Sie bereit und darf nur ohne Schuhe betreten werden. Von diesem Ort aus beobachten Sie herrliche Sonnenuntergänge und haben einen grandiosen Blick auf viele Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Wenn Sie in Mandalay am Fluss Ayeyarwaddy entlangspazieren, haben Sie die Gelegenheit, so einmalige Sehenswürdigkeiten wie den aus Holz bestehenden Königspalast und die ihn umgebende Mauer zu besichtigen. Aber auch der legendäre „Goldene Felsen“ ist reizvoll. Lassen Sie sich verzaubern und kontaktieren Sie unsere Spezialisten!

Rupar MandalarHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mandalay
Ein sympathisches Hotel mit 44 Zimmern in einer gross­zügigen Anlage mit viel Grün, etwas ausserhalb des...
Mercure Mandalay Hill ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mandalay
Ein etwas älteres Hotel am Fusse des Mandalay Hills. Das Hotel verfügt über einen Swim­ming­pool, das «Mandalar» Spa,...
Yadanarpon DynastyHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mandalay
Mittelklasshotel mit 58 Zimmern in einer ruhigen Gegend, jedoch nur rund 10 Fahrminuten von Sehens­würdigkeiten wie...

Burma Badeferien

Entspannte Ferientage an den Traumstränden Burmas verbringen

Segeln

Burma eignet sich hervorragend, um unvergessliche Segelabenteuer zu erleben

Kreuzfahrten Burma

Mit unseren komfortablen Flusskreuzfahrten Burma und seine Umgebung entdecken

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Informationen, Tricks und Tipps für Ihre Burma Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren