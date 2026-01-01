Auf Myanmar Kurzrundreisen den Zauber Asiens entdecken

Auf unseren sorgfältig zusammengestellten Kurzreisen durch Burma gewinnen Sie einen guten Überblick über die Highlights des Landes. Ganz egal, ob Sie eine zwei-, drei- oder viertägige Reise planen oder noch länger bleiben möchten – Ferien in dem Land der 1.000 Tempel bescheren Ihnen viele unvergessliche Eindrücke. Hektik und Eile gibt es auf unseren Myanmar Kurzrundreisen trotz der begrenzten Zeit nicht. Ganz im Gegenteil! Wenn Sie auf einer Flusskreuzfahrt sattgrüne Reisfelder, idyllische Dörfer, dunkelrot gewandete Mönche und majestätische Elefanten an sich vorüberziehen lassen, stellt sich automatisch ein Gefühl von Entschleunigung und Harmonie ein.

Vollkommen entschleunigt gestaltet sich auch das Leben in den Bergen, wo Sie die Gelegenheit haben, einige noch ganz ursprünglich lebende Stämme in ihren farbenfrohen Trachten zu besuchen.

Highlight auf allen Kurzrundreisen durch Burma

Einer der Höhepunkte Ihrer Reise nach Myanmar ist ganz sicher der Besuch des Goldenen Felsen. Er ist eine der heiligsten buddhistischen Stätten des Landes, Wallfahrtsort und viel fotografiertes Motiv. Schon die Fahrt zu diesem einzigartigen Naturwunder ist ein Erlebnis. Der Weg führt durch traumhafte Landschaften, die letzten Etappe legen Sie zu Fuss zurück und treffen dabei bestimmt auf zahlreiche Pilger, die dem heiligen Ort zustreben.

Wie von Geisterhand gehalten, schwebt der fast sechs Meter hohe, teilweise mit Blattgold überzogene Felsen über dem Abgrund. Vor allem in den frühen Abendstunden und bei Sonnenaufgang herrscht hier eine mystische Atmosphäre, der sich niemand entziehen kann.