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Shwedagon Pagoda, Burma

Myanmar Kurzreisen

Ferien in Myanmar – eine fremde, exotische Welt

Ihre Burma Reise führt Sie in ein Land, das fast wie aus der Zeit gefallen wirkt. Statt Stress, Millionenstädten und einem chaotischen Autoverkehr wie in vielen asiatischen Ländern erleben Sie hier freundliche Menschen, atemberaubende Landschaften und eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten. In Myanmar, dem ehemaligen Burma, können Sie so das ursprüngliche Asien geniessen. Der Buddhismus prägte und prägt das Leben der Menschen dieses Landes, was sich in ihrer Ruhe und Ausgeglichenheit ebenso niederschlägt wie in der Vielzahl eindrucksvoller Klöster, Stupas und Pagoden.

Die Organisation einer Reise in ein vom Massentourismus noch weitgehend verschont gebliebenes Land gibt man am besten in die Hände fachkundiger Experten. Unsere Myanmar Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne einen Vorschlag für eine ganz auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmte Rundreise.

Icon map6 Tage
Ausflug in die Chin Berge
Preis auf Anfrage
ab/bis Bagan
Highlights: Atemberaubende Aussichten , Wohnen Sie der Sonntagsmesse bei, Kontakt mit der neugierigen Bevölkerung ,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map6 Tage
Das Goldene Land
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights: Tausende von Tempelruinen auf Ihrem Weg, Die schönsten Sehenswürdigkeiten Mandalays, Besuchen Sie das...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map2 Tage
Der magische goldene Felsen
Preis auf Anfrage
ab/bis Yangon
Highlights: Bewundern sie die Klosteranlage Kya Khet Wai und Shwemawdaw Pagode, Treffen Sie auf die Pilger,...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map4 Tage
Die Bergstämme von Kyaing Tong
Preis auf Anfrage
ab/bis Kyaing Tong
Highlights: Einblicke in das bescheidene, traditionelle Leben der Bewohner der kleine Dörfer, Fantastische Aussichten...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Faszinierendes Süd-Myanmar
Preis auf Anfrage
ab/bis Yangon
Highlights: Erhalten Sie einen Eindruck vom Leben auf dem Land, Bestaunen Sie den weltweit grössten Buddha, Mit dem...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Kayah - Reise in eine verborgene Welt
Preis auf Anfrage
ab Inle See bis Yangon
Highlights: Hinter den Kulissen des Kaffeeverarbeitungsbetrieb, Essen Sie mit einer Familie von Kayah Mittag ,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Wandern im malerischen Shan Staat (3 Tage)
Preis auf Anfrage
ab/bis Heho oder Inle See
Highlights: Leichte Wanderungen, Endlos scheinende Hügel, Farbenfroher Markt, Wunderschöne Ausblicke
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
Wandern im malerischen Shan Staat (4 Tage)
Preis auf Anfrage
ab/bis Heho oder Inle See
Highlights: Leichte Wanderungen, Endlos scheinende Hügel, Farbenfroher Markt, Wunderschöne Ausblicke
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

Auf Myanmar Kurzrundreisen den Zauber Asiens entdecken

Auf unseren sorgfältig zusammengestellten Kurzreisen durch Burma gewinnen Sie einen guten Überblick über die Highlights des Landes. Ganz egal, ob Sie eine zwei-, drei- oder viertägige Reise planen oder noch länger bleiben möchten – Ferien in dem Land der 1.000 Tempel bescheren Ihnen viele unvergessliche Eindrücke. Hektik und Eile gibt es auf unseren Myanmar Kurzrundreisen trotz der begrenzten Zeit nicht. Ganz im Gegenteil! Wenn Sie auf einer Flusskreuzfahrt sattgrüne Reisfelder, idyllische Dörfer, dunkelrot gewandete Mönche und majestätische Elefanten an sich vorüberziehen lassen, stellt sich automatisch ein Gefühl von Entschleunigung und Harmonie ein.

Vollkommen entschleunigt gestaltet sich auch das Leben in den Bergen, wo Sie die Gelegenheit haben, einige noch ganz ursprünglich lebende Stämme in ihren farbenfrohen Trachten zu besuchen.

Highlight auf allen Kurzrundreisen durch Burma

Einer der Höhepunkte Ihrer Reise nach Myanmar ist ganz sicher der Besuch des Goldenen Felsen. Er ist eine der heiligsten buddhistischen Stätten des Landes, Wallfahrtsort und viel fotografiertes Motiv. Schon die Fahrt zu diesem einzigartigen Naturwunder ist ein Erlebnis. Der Weg führt durch traumhafte Landschaften, die letzten Etappe legen Sie zu Fuss zurück und treffen dabei bestimmt auf zahlreiche Pilger, die dem heiligen Ort zustreben.

Wie von Geisterhand gehalten, schwebt der fast sechs Meter hohe, teilweise mit Blattgold überzogene Felsen über dem Abgrund. Vor allem in den frühen Abendstunden und bei Sonnenaufgang herrscht hier eine mystische Atmosphäre, der sich niemand entziehen kann.

Burma Badeferien

Entspannte Ferientage an den Traumstränden Burmas verbringen

Segeln

Burma eignet sich hervorragend, um unvergessliche Segelabenteuer zu erleben

Kreuzfahrten Burma

Mit unseren komfortablen Flusskreuzfahrten Burma und seine Umgebung entdecken

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Informationen, Tricks und Tipps für Ihre Burma Ferien

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