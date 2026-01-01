Myanmar Kurzreisen
Ferien in Myanmar – eine fremde, exotische Welt
Ausflug in die Chin Berge
Preis auf Anfrage
ab/bis Bagan
Highlights: Atemberaubende Aussichten , Wohnen Sie der Sonntagsmesse bei, Kontakt mit der neugierigen Bevölkerung ,...
6 Tage / 5 Nächte
Das Goldene Land
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights: Tausende von Tempelruinen auf Ihrem Weg, Die schönsten Sehenswürdigkeiten Mandalays, Besuchen Sie das...
6 Tage / 5 Nächte
Der magische goldene Felsen
Preis auf Anfrage
ab/bis Yangon
Highlights: Bewundern sie die Klosteranlage Kya Khet Wai und Shwemawdaw Pagode, Treffen Sie auf die Pilger,...
2 Tage / 1 Nächte
Die Bergstämme von Kyaing Tong
Preis auf Anfrage
ab/bis Kyaing Tong
Highlights: Einblicke in das bescheidene, traditionelle Leben der Bewohner der kleine Dörfer, Fantastische Aussichten...
4 Tage / 3 Nächte
Faszinierendes Süd-Myanmar
Preis auf Anfrage
ab/bis Yangon
Highlights: Erhalten Sie einen Eindruck vom Leben auf dem Land, Bestaunen Sie den weltweit grössten Buddha, Mit dem...
4 Tage / 3 Nächte
Kayah - Reise in eine verborgene Welt
Preis auf Anfrage
ab Inle See bis Yangon
Highlights: Hinter den Kulissen des Kaffeeverarbeitungsbetrieb, Essen Sie mit einer Familie von Kayah Mittag ,...
4 Tage / 3 Nächte
Wandern im malerischen Shan Staat (3 Tage)
Preis auf Anfrage
ab/bis Heho oder Inle See
Highlights: Leichte Wanderungen, Endlos scheinende Hügel, Farbenfroher Markt, Wunderschöne Ausblicke
3 Tage / 2 Nächte
Wandern im malerischen Shan Staat (4 Tage)
Preis auf Anfrage
ab/bis Heho oder Inle See
Highlights: Leichte Wanderungen, Endlos scheinende Hügel, Farbenfroher Markt, Wunderschöne Ausblicke
4 Tage / 3 Nächte
Auf Myanmar Kurzrundreisen den Zauber Asiens entdecken
Auf unseren sorgfältig zusammengestellten Kurzreisen durch Burma gewinnen Sie einen guten Überblick über die Highlights des Landes. Ganz egal, ob Sie eine zwei-, drei- oder viertägige Reise planen oder noch länger bleiben möchten – Ferien in dem Land der 1.000 Tempel bescheren Ihnen viele unvergessliche Eindrücke. Hektik und Eile gibt es auf unseren Myanmar Kurzrundreisen trotz der begrenzten Zeit nicht. Ganz im Gegenteil! Wenn Sie auf einer Flusskreuzfahrt sattgrüne Reisfelder, idyllische Dörfer, dunkelrot gewandete Mönche und majestätische Elefanten an sich vorüberziehen lassen, stellt sich automatisch ein Gefühl von Entschleunigung und Harmonie ein.
Vollkommen entschleunigt gestaltet sich auch das Leben in den Bergen, wo Sie die Gelegenheit haben, einige noch ganz ursprünglich lebende Stämme in ihren farbenfrohen Trachten zu besuchen.
Highlight auf allen Kurzrundreisen durch Burma
Einer der Höhepunkte Ihrer Reise nach Myanmar ist ganz sicher der Besuch des Goldenen Felsen. Er ist eine der heiligsten buddhistischen Stätten des Landes, Wallfahrtsort und viel fotografiertes Motiv. Schon die Fahrt zu diesem einzigartigen Naturwunder ist ein Erlebnis. Der Weg führt durch traumhafte Landschaften, die letzten Etappe legen Sie zu Fuss zurück und treffen dabei bestimmt auf zahlreiche Pilger, die dem heiligen Ort zustreben.
Wie von Geisterhand gehalten, schwebt der fast sechs Meter hohe, teilweise mit Blattgold überzogene Felsen über dem Abgrund. Vor allem in den frühen Abendstunden und bei Sonnenaufgang herrscht hier eine mystische Atmosphäre, der sich niemand entziehen kann.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen