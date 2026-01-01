Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen
Indawgyi Lake, Burma

Märchenhafte Myanmar Rundreisen

Mit dem Spezialisten Ferien in einem aufregenden Land

Kommen Sie mit uns auf eine exotische, umfassende Myanmar Rundreise und erleben Sie ein geheimnisvolles Land. Wollen Sie einmal das ursprüngliche Asien mit all seinen kulturellen Highlights und der tiefen Spiritualität der Menschen kennenlernen, dann lassen Sie sich von diesem kontrastreichen Land berühren! Eingebettet in die Ausläufer des Himalaya, an dem riesigen Mündungsdelta von Chindwin und Irrawaddy und den traumhaften Stränden am Golf von Bengalen liegt das ehemalige Burma und heutige Myanmar.

Der Buddhismus hat das Land geprägt und trotz Kriegswirren und Revolten haben sich die Menschen ihre Traditionen und Religion bewahrt. Eine längere Rundreise, die unsere Spezialisten gerne für Sie planen, wird Sie mit dem Zauber von Land und Leuten bekannt machen.

Icon map10 Tage
Faszination Myanmar - Ein Land im Wandel
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights: Der erloschene Vulkan Mount Popa, Produktions­stätte von Sojapaste und Töpferwaren sowie ein Kloster...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map10 Tage
Faszination Myanmar - Ein Land im Wandel
Preis auf Anfrage
ab Naypyitaw bis Heho
Highlights: Besuchen Sie ein Edelsteinmuseum , Elefantenlager im besitz vom Weissen Elefanten, Aussicht auf den Mount...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map11 Tage
Myanmar - Land der Tempel und Pagoden
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights: Entdecken Sie die ehemalige Königsstadt Ava, Viele verschiedene Tempel und Padoge , Verschiedene lokale...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map11 Tage
Myanmar - Land der Tempel und Pagoden
Preis auf Anfrage
ab Mandalay bis Heho
Highlights: Besuchen Sie die ehemalige Königsstadt Ava, fahren sie in einer Pferdenkarre, Entdeckungstour in Myanmar,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map8 Tage
Myanmar aktiv erleben
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Bagan
Highlights: Beobachten Sie Elefanten aus Nähe, Besuchen Sie ein altes Kloster, Verschiedene Märkte , Besuchen Sie...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Myanmars Legenden und Impressionen
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights: entdecken Sie eine der geheimnisvollsten Destinationen Weltweit , Flussfahrt auf dem Irrawaddy, Wanderung...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map9 Tage
Ursprüngliches Myanmar
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Bagan
Highlights: Erleben Sie die Ursprünglichkeit der Bergstämme, Besuchen Sie Reisfelder und bambuswälder, Imposante...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte

Architektonische Attraktionen und historische Kunstwerke

Unsere Burma Rundreise führt Sie in die historische Königsstadt Pagan am Irrawaddy. Der eindrucksvolle Ananda-Tempel zählt zu den elftgrössten Bauwerken Pagans. Traum eines jeden Burma-Reisenden ist die „Goldene Stadt“ Mandalay, auf die Sie von dem knapp 240 Meter hohen Hügel oberhalb der Stadt einen herrlichen Blick haben. Vom Gipfel leuchten goldene Pagoden und die einzige Buddha-Statue von Mandalay, der Shweyattaw-Buddha. Auf engem Raum entdecken Sie in der Stadt die riesige Palastanlage, Klöster und fantastische Pagoden.

Nur wenige Kilometer entfernt liegt Amarapura mit dem Kloster Mahangandayon. Wie in einem Film ist der Anblick, wenn sich hier jeden Tag tausend Mönche mit ihrer Reisschale einreihen, um sich ihr Essen abzuholen. Auf Ihren Wunsch hin können Sie daran teilhaben!

Religion und Spiritualität bestimmen das Leben

Setzen Sie Ihre Erlebnisse wie in Mosaiksteinchen zusammen und gewinnen Sie einen umfassenden Eindruck dieses unglaublich beeindruckenden Landes, sei es bei einer Kurzrundreise oder bei Flussfahrten durch Myanmar. Die Menschen und ihr Land lassen Sie teilhaben an den Lebensgewohnheiten, ihrem Streben und ihrer Sehnsucht. Ihr Dasein im Sinne von Buddha beruht auf einer sanften Art zu leben. Bewegen Sie sich auf historischen Pfaden durch Wälder und Dörfer oder gestalten Sie Ihre Rundreisen per Boot, Bahn oder Flugzeug.

Wir führen Sie zu Pagoden und den Klöstern der alten Königsstädte sowie zu den „Geistern“ am Schrein des Mount Popa. Im Shan-Hochland empfängt Sie ein sehr angenehmes Klima, das bereits die Engländer zu schätzen wussten.

Burma Badeferien

Entspannte Ferientage an den Traumstränden Burmas verbringen

Segeln

Burma eignet sich hervorragend, um unvergessliche Segelabenteuer zu erleben

Kreuzfahrten Burma

Mit unseren komfortablen Flusskreuzfahrten Burma und seine Umgebung entdecken

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Informationen, Tricks und Tipps für Ihre Burma Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren