Märchenhafte Myanmar Rundreisen
Mit dem Spezialisten Ferien in einem aufregenden Land
Faszination Myanmar - Ein Land im Wandel
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights: Der erloschene Vulkan Mount Popa, Produktionsstätte von Sojapaste und Töpferwaren sowie ein Kloster...
10 Tage / 9 Nächte
Faszination Myanmar - Ein Land im Wandel
Preis auf Anfrage
ab Naypyitaw bis Heho
Highlights: Besuchen Sie ein Edelsteinmuseum , Elefantenlager im besitz vom Weissen Elefanten, Aussicht auf den Mount...
10 Tage / 9 Nächte
Myanmar - Land der Tempel und Pagoden
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights: Entdecken Sie die ehemalige Königsstadt Ava, Viele verschiedene Tempel und Padoge , Verschiedene lokale...
11 Tage / 10 Nächte
Myanmar - Land der Tempel und Pagoden
Preis auf Anfrage
ab Mandalay bis Heho
Highlights: Besuchen Sie die ehemalige Königsstadt Ava, fahren sie in einer Pferdenkarre, Entdeckungstour in Myanmar,...
11 Tage / 10 Nächte
Myanmar aktiv erleben
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Bagan
Highlights: Beobachten Sie Elefanten aus Nähe, Besuchen Sie ein altes Kloster, Verschiedene Märkte , Besuchen Sie...
8 Tage / 7 Nächte
Myanmars Legenden und Impressionen
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights: entdecken Sie eine der geheimnisvollsten Destinationen Weltweit , Flussfahrt auf dem Irrawaddy, Wanderung...
8 Tage / 7 Nächte
Ursprüngliches Myanmar
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Bagan
Highlights: Erleben Sie die Ursprünglichkeit der Bergstämme, Besuchen Sie Reisfelder und bambuswälder, Imposante...
9 Tage / 8 Nächte
Architektonische Attraktionen und historische Kunstwerke
Unsere Burma Rundreise führt Sie in die historische Königsstadt Pagan am Irrawaddy. Der eindrucksvolle Ananda-Tempel zählt zu den elftgrössten Bauwerken Pagans. Traum eines jeden Burma-Reisenden ist die „Goldene Stadt“ Mandalay, auf die Sie von dem knapp 240 Meter hohen Hügel oberhalb der Stadt einen herrlichen Blick haben. Vom Gipfel leuchten goldene Pagoden und die einzige Buddha-Statue von Mandalay, der Shweyattaw-Buddha. Auf engem Raum entdecken Sie in der Stadt die riesige Palastanlage, Klöster und fantastische Pagoden.
Nur wenige Kilometer entfernt liegt Amarapura mit dem Kloster Mahangandayon. Wie in einem Film ist der Anblick, wenn sich hier jeden Tag tausend Mönche mit ihrer Reisschale einreihen, um sich ihr Essen abzuholen. Auf Ihren Wunsch hin können Sie daran teilhaben!
Religion und Spiritualität bestimmen das Leben
Setzen Sie Ihre Erlebnisse wie in Mosaiksteinchen zusammen und gewinnen Sie einen umfassenden Eindruck dieses unglaublich beeindruckenden Landes, sei es bei einer Kurzrundreise oder bei Flussfahrten durch Myanmar. Die Menschen und ihr Land lassen Sie teilhaben an den Lebensgewohnheiten, ihrem Streben und ihrer Sehnsucht. Ihr Dasein im Sinne von Buddha beruht auf einer sanften Art zu leben. Bewegen Sie sich auf historischen Pfaden durch Wälder und Dörfer oder gestalten Sie Ihre Rundreisen per Boot, Bahn oder Flugzeug.
Wir führen Sie zu Pagoden und den Klöstern der alten Königsstädte sowie zu den „Geistern“ am Schrein des Mount Popa. Im Shan-Hochland empfängt Sie ein sehr angenehmes Klima, das bereits die Engländer zu schätzen wussten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen