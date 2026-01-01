«Eco Friendly» durch Südafrika ab Kapstadt

1 . Tag Kapstadt (ca. 20 km) Nach Ihrer Landung in Kapstadt übernehmen Sie Ihren Mietwagen. Ihre Unterkunft befindet sich unterhalb des Tafelbergs. Übernachtung Kensington Place o.ä.

2-3 . Tag Kapstadt Die Metropole am Kap zählt zu den weltweit schönsten Städten. Entdecken Sie die unzähligen Highlights, wie z. B. den Tafelberg, das Kap der Guten Hoffnung, Robben Island oder den Botanischen Garten in Kirstenbosch. Übernachtungen Kensington Place o.ä.

4-5 . Tag Wellington (ca. 95 km) Die Reise führt weiter Richtung Norden in die Region Wellington. Hier sind Sie in einem romantischen, viktorianischen Farmhaus unterbracht und entdecken das Farmgelände im offenen Fahrzeug, per Mountainbike oder Kanu. Übernachtungen Bartholomeus Klip Farmhouse o.ä.

6-7 . Tag Stellenbosch (ca. 65 km) In den nächsten zwei Tagen erleben Sie das bekannte Weingebiet ausserhalb von Kapstadt und können die unzähligen Weingüter auf eigene Faust entdecken. Übernachtungen Boschendal Estate o.ä.

8-9 . Tag Gansbaai (ca. 130 km) Die Weiterreise führt Sie nach Gansbaai, in der Nähe von Hermanus gelegen. Die Region ist bekannt für ausgezeichnete Walbeobachtungsmöglichkeiten. In der Zeit von Juli bis November tummeln sich Walmütter mit ihren Jungen in der Bucht. Ihre Unterkunft befindet sich inmitten einem der artenreichsten Pflanzengebiete der Welt und hat bereits viele Auszeichnungen im Bereich des nachhaltigen Tourismus gewonnen. Geniessen Sie das vielseitige Aktivitäten-Angebot. Übernachtungen Grootbos Forest Lodge o.ä.

10-11 . Tag Sanbona Wildlife Reserve (ca. 185 km) Nach einer kurzen Fahrt erreichen Sie Montagu. In nächsten Tagen sind Sie im Sanbona Wildlife Reserve untergebracht und erleben die artenreiche Tierwelt auf spannenden Safaris in der kontrastreichen Landschaft. Übernachtungen Sanbona Dwyka Tented Lodge o.ä.

12-13 . Tag Oudtshoorn (ca. 200 km) Die Reise geht weiter entlang der bekannten Route 62 nach Oudtshorn. Besichtigen Sie hier beispielsweiste die Tropfsteinhöhlen Cango Caves oder unternehmen Sie einen Ausflug zu einer der Erdmännchen-Kolonien. Übernachtungen Surval Boutique Olive Estate o.ä.

14-15 . Tag Plettenberg Bay (ca. 145 km) Heute reisen Sie auf der berühmten Garden Route nach Plettenberg Bay. Entdecken Sie das fantastische Robberg Nature Reserve auf einer Wanderung, unternehmen Sie einen langen Strandspaziergang oder flanieren Sie durch das Küstenstädtchen. Übernachtungen Lairds Lodge o.ä.

16-17 . Tag Cape St. Francis Bay (ca. 170 km) Auf der Weiterreise durchqueren Sie den Tsitsikamma Nationalpark und erreichen St. Francis Bay. Im nahegelegenen Naturreservat Cape St. Francis kann man die oftmals gewaltigen Brandungswellen bestaunen. Die schöne Küstenlandschaft bietet Erholung pur. Übernachtungen Intle Boutique Hotel o.ä.

18-19 . Tag Shamwari Game Reserve (ca. 175 km) In den nächsten Tagen steht ein weiteres Safari-Highlight auf dem Programm. Sie sind im Shamwari Game Reserve untergebracht, welches für ein hochwertiges Safari-Erlebnis steht. Entdecken Sie die fantastische Tierwelt auf geführten Safaris im offenen Pirschfahrzeug. Übernachtungen Shamwari Bayethe Tented Camp o.ä.

20 . Tag Port Elizabeth (ca. 75 km) In ca. 90 Fahrminuten erreichen Sie Port Elizabeth, wo Sie Ihren Mietwagen am Flughafen zurückgeben. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.