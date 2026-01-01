Kultur & Natur ab Durban

1 . Tag Durban (ca. 20 km) Nach Ihrer Landung in Durban nehmen Sie den Mietwagen entgegen. Übernachtung Aha Gateway Hotel (Standard), Canelands Beach Club (Superior) o.ä.

2-3 . Tag KwaZulu-Natal (ca. 280 km) Weiterfahrt entlang der Küste in die Region vom Hluhluwe Nationalpark. Geniessen Sie spannende Tage in dieser tierreichen Region und unternehmen Sie Pirschfahrten im offenen Fahrzeug. Übernachtungen Rhino Ridge Safari Lodge (Standard), mFulaWozi Wilderness Private Game Reserve (Superior) o.ä.

4 . Tag Eswatini (ca. 280 km) Heute erreichen Sie das Königreich Eswatini (Swaziland). Sie durchqueren diverse Plantagen und geniessen die eindrückliche Bergwelt. Übernachtung Mogi Boutique Hotel (Standard & Superior) o.ä.

5-6 . Tag Krüger Nationalpark (ca. 330 km) Sie verlassen Eswatini und erreichen die Region des berühmten Krüger Nationalparks. Es stehen Pirschfahrten und Buschwanderungen auf dem Programm. Mit etwas Glück erspähen Sie die «Big Five». Übernachtungen Mjejane River Lodge (Standard), Sabi Sabi Bush Lodge (Superior) o.ä.

7 . Tag Panoramaroute (ca. 80 km) (F) Nach einer morgendlichen Pirschfahrt verlassen Sie das Safari-Gebiet. Die Weiterfahrt erfolgt entlang der Panoramaroute, wo einige landschaftliche Highlights entdeckt werden können. Lohnenswert ist ein Stopp beim Blyde River Canyon, dem drittgrössten Canyon weltweit. Besichtigen Sie desweiteren das Bourke’s Luck Pothole oder das God’s Window, die sich ideal für einen Foto-Stopp eignen. Übernachtung Perrys Bridge (Standard), Unembza Boutique Hotel (Superior) o.ä.

8 . Tag Johannesburg (ca. 390 km) Heute erfolgt die Fahrt zurück nach Johannesburg und Mietwagenrückgabe. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.